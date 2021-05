ICC WTC : भारत आणि न्यूझीलंड संघ (IND vs NZ) आयसीसी कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (ICC World Test Championship) अंतिम सामन्यात खेळण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दोन्ही संघ इंग्लंडमध्ये साउथम्पटनच्या मैदानावर 18 ते 22 जून दरम्यान कसोटी चषकावर आपले नाव कोरण्यासाठी आमने-सामने भिडणार आहे. न्यूझीलंडच्या संघाकडून भारताचा कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli), सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि भारतीय संघाची नवी ‘भिंत’ चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) यांच्यासाठी रणनीती तयार करण्यात येत आहे. मात्र, न्यूझीलंडचे बॉलिंग कोच शेन जुर्गेंसेन (Shane Jurgensen) यांच्या मते या तिन्ही खेळडूंपेक्षा युवा विकेट कीपर आणि धडाकेबाज फलंदाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) त्यांच्या निशाण्यावर असणार आहे. Also Read - आयसीसी टेस्ट रँकिंग जाहीर; 121 अंकांसह भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर विराजमान, पंतची ऐतिहासिक कामगिरी

शेन जुर्गेंसेन (Shane Jurgensen) यांनी सांगितले की, युवा फलंदाज रिषभ पंत कीवी संघाच्या निशाण्यावर असेल. कारण पंतमध्ये एवढी क्षमता आहे, की तो एकट्याच्या बळावर सामन्याचे चित्र पालटू शकतो. रिषभने (Rishabh Pant) गेल्या वर्षी डिंसेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापासून विरोधी संघात आपल्या नावाचा भीती निर्माण केली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात पंतला तीन कसोटी सामने खेळण्याची संधी मिळाली होती. यावेळी त्याने अत्यंत कठीण परिस्थितीत धडाकेबाज खेळी करून भारतीय संघाला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. (Rishabh Pant will be the target of New Zealand IN ICC World Test Championship Final)

यानंतर भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या इंग्लंडविरुद्ध कसोटी मालिकेतही त्याने आपली दमदार कामगिरी कायम ठेवली. जुर्गेंसेन यांनी 'टेलीग्राफ'शी बोलताना पंतच्या फलंदाजीचं कौतुक केलं. "रिषभ पंत अत्यंत धोकादायक खेळाडू असून त्याच्यात स्वत:च्या बळावर सामना फिरवण्याची क्षमता आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड दौऱ्यात त्याने काय केलं हे आम्ही पाहिलं आहे. तो अत्यंत सकारात्मक मानसिकता असणारा खेळाडू आहे. मात्र, गोलंदाजांना विकेट घेण्याची संधी देखील तो देतो. आम्ही याचाच फायदा घेऊ" असं यावेळी जुर्गेंसेन म्हणाले.(Rishabh Pant will be the target of New Zealand IN ICC World Test Championship Final)

पुढे बोलतना जुर्गेंसेन म्हणाले, "आमच्या गोलंदाजांना पंतविरुद्ध आपली योजना योग्य पद्धतीने लागू करावी लागेल. गोलंदाजांना शांत राहून पंतसमोर धावा काढण्यासाठी अवघड स्थिती निर्माण करावी लागेल. तो निश्चितच आपला स्वभाविक खेळ खेळणारा फलंदाज आहे. हीच बाब आम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल". त्यामुळं न्यीझीलंड संघ विराट, रोहित आणि पुजारासोबतच आता पंतसाठी देखील रणनीती बनवत असल्याचं समोर आलं आहे. पंतच्या धडाकेबाज खेळीचा विरोधी संघांनी चांगलाच धसका घेतला आहे. आता पंतची बॅट या सामन्यात काय कमाल करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (Rishabh Pant will be the target of New Zealand IN ICC World Test Championship Final)