Robin Uthappa Retirement: टीम इंडिया T20 World Cup ची तयारी करत असताना एक मोठी बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटपटू रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. रॉबिन उथप्‍पा याची सन 2006 मध्ये टीम इंडियामध्ये निवड झाली होती. उथप्पाने त्याच्या करिअरमध्ये एकूण 46 वनडे आणि 13 टी-20 सामने खेळले.

रॉबिन उथप्पा याने बुधवारी क्रिकेटमधून सर्व प्रकारातून निवृत्ती घेतल्याचे जाहीर केले. केरळ क्रिकेट संघाने त्याला टी-20 लीगमध्ये खेळण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, रॉबिन उथप्पाने निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करून सगळ्यांना धक्का दिला आहे. रॉबिन उथप्‍पाने सन 2006 मध्ये भारतीय टीममध्ये डेब्‍यू केले होते. तसेच सन 2004 मध्ये भारताच्या अंडर-19 विश्‍वचषकात त्याची निवड झाली होती.तर सन 2007 मध्ये त्याने साऊथ आफ्रिकेच्या मैदानावर टीम इंडियाकडून पहिला टी-20 विश्‍वचषक खेळला होता. टीम इंडियाच्या विजयात रॉबिन उथप्पाने मोलाचं योगदान दिलं होतं.

It has been my greatest honour to represent my country and my state, Karnataka. However, all good things must come to an end, and with a grateful heart, I have decided to retire from all forms of Indian cricket.

Thank you all ❤️ pic.twitter.com/GvWrIx2NRs

— Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) September 14, 2022