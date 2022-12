Rohit Sharma Video: 'एवढे फोटो काढून काय करता...' रोहित शर्माचा विमानतळावर गमतीशीर सवाल

Rohit Sharma Video: टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) गुरुवारी मुंबई (Mumbai) विमानतळावर दिसला. भारतीय संघ 4 डिसेंबरपासून बांगलादेशमध्ये (Bangladesh) एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. यासाठी रोहित आपल्या सहकारी खेळाडूंसह ढाक्याला रवाना झाला. वनडेनंतर (ODI) भारतीय संघाला (Indian Team) तिथे कसोटी मालिकाही खेळायची आहे. रोहित शर्माने विमानतळावर पापाराझींशी संवाद साधला. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

रोहित विमानतळावर पोहोचताच फोटोग्राफर्सनी त्याचे फोटो काढण्यास सुरुवात केली. त्यांनी रोहितला बांगलादेश मालिकेसाठी शुभेच्छाही दिल्या. दरम्यान, भारतीय कर्णधाराने गंमतीने पापाराझींना प्रश्न विचारला. रोहितने विचारले – ‘तुम्ही लोक एवढ्या फोटोचे काय करता? प्रश्न विचारल्यावर रोहित हसत हसत विमानतळाच्या आत जाऊ लागला. या प्रश्नाच्या उत्तरात कोणीतरी रोहित शर्माला म्हणाले- सर, ही आमची ड्यूटी आहे. मग हसत रोहित म्हणाला अच्छा ड्यूटी आहे का… यानंतर तो आत गेला.’

तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ बांगलादेशमध्ये पोहोचला आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यावर असलेले खेळाडू थेट बांगलादेशात पोहोचले आहेत. तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसारखे खेळाडू भारतातून गेले आहेत. टी-20 विश्वचषकानंतर भारतीय संघ न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर होता. रोहित आणि विराटसारख्या अनेक मोठ्या नावांनी या दौऱ्यात विश्रांती घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढच्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कप आहे आणि आता संपूर्ण खेळाडूंचे लक्ष त्याच्या तयारीवर राहील.

🔊”Kya karte ho tum log itna photo leke”😁 Rohit Sharma quips as he heads into the airport. He and the Indian Cricket Team are on their way to Bangladesh🏏#BANvsIND #RohitSharma #IndianCricketTeam #TeamIndia #INDvsBAN pic.twitter.com/mhqAkoKo78

— CricTelegraph (@CricTelegraph) December 1, 2022