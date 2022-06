Rohit Sharma Daughter Video : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इंग्लंडविरुद्धच्या (India vs England 2022) पाचव्या कसोटी सामन्यापूर्वी कोविड पॉझिटिव्ह (Covid-19) आढळून आला आहे. रॅपिड अँटीजेन टेस्टमध्ये (RAT) रोहित शर्मा कोविड पॉझिटिव्ह (Rohit Sharma Health Update) आढळला असून सध्या तो क्वारंटाईन आहे. रोहित शर्मा संघाबाहेर असल्याने बीसीसीआय (BCCI) अडचणीत आले आहे. तर रोहित शर्माचे फॅन्स देखील चिंतेत दिसत आहे.Also Read - Ajit Pawar Corona Positive : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कोरोनाची लागण, ट्वीट करत म्हणाले...

दरम्यान, 1 जुलैपासून खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात रोहित शर्मा खेळणार की नाही याबाबत संघाने अद्याप काही स्पष्ट केलेले नाही. दरम्यान, रोहितची मुलगी समायरा (Rohit Sharma's Daughter Viral video) हिचा एक व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये समायरा हॉटेलच्या लॉबीमध्ये आई रितिका सजदेह (Rohit Sharma's Wife Name) सोबत दिसत आहे. इंटरनेटवर हा व्हिडीओ खूप व्हायरल होत आहे.

या व्हिडिओत समायरा हिलातिच्या वडिलांबद्दल म्हणजेच रोहित शर्माबद्दल विचारले असता, ती अतिशय गोंडसपणे बोबडे बोल बोलत म्हणत आहे की, ‘ते आपल्या रूममध्ये झोपले आहेत. ते कोविड पॉझिटिव्ह आहेत. त्यामुळे त्याच्याजवळ फक्त एकच जण त्या खोलीत राहू शकतो.’ व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडीओत समायरासोबत तिची आई आणि आयाही दिसत आहेत. ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर हा व्हिडीओ खूपच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला चाहत्यांकडून खूपच प्रतिसाद मिळत समायराच्या क्यूटनेसचे कौतुक होत आहे.

<

#RohitSharma Daughter #samaira Today at #Leicester How cute she is 😍😍 MY FATHER IS TAKING REST IN THE ROOM GOT #covidpositive @ritssajdeh @ImRo45 #ENGvIND @ITGDsports pic.twitter.com/Tbpu0HSUIQ

— Krishna sai ✊🇮🇳 (@Krishna19348905) June 27, 2022