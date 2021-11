मुंबई: टी-20 वर्ल्डकप 2021 नंतर (T20 World Cup 2021) विराट कोहलीने (Virat Kohali) कर्णधारपद सोडलं आहे. त्यातच न्यूझीलंडविरुद्ध (IND vs NZ) सुरू होणाऱ्या T-20 मालिकेसाठी टीम इंडियाची (Team India) घोषणा करण्यात आली आहे. सलामीवीर रोहित शर्माकडे (Rohit Sharma) टीम इंडियाचं नेतृत्त्व सोपवण्यात आले आहे. (T20I Captain for Team India) तर सलामीचा फलंदाज केएल राहुलकडे (KL Rahul) उपकर्णधारपदाची जबाबादरी देण्यात आली आहे. रोहित शर्माने कर्णधारपद स्विकारताच 8 क्रिकेटपटूंचा संघातून पत्ता कट करण्यात आला आहे. यात विराट कोहलीचा समावेश आहे. तसेच संघात 3 नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.Also Read - IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध संघ जाहीर, Virat Kohli नंतर Rohit Sharma भारतीय T20 संघाचा नवा कर्णधार

भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यात 17, 19 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाणार आहे. तर पहिली कसोटी 25 ते 29 नोव्हेंबर दरम्यान कानपूरच्या ग्रीन पार्क स्टेडियमवर खेळवली जाणार आहे. विराट कोहली टी-20 मालिकेत तसेच पहिल्या कसोटी सामन्यात मैदानात दिसणार नाही. तो मुंबईतील दुसऱ्या कसोटीत संघात पुनरागमन करेल.

या क्रिकेटपटूंचा पत्ता कट…

विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकूर, हार्दिक पंड्या, राहुल चाहर आणि वरुण चक्रवर्ती यामधून हार्दिक, वरुण आणि राहुल चाहरला वगळण्यात आलं आहे. तर उर्वरित क्रिकेटपटू हे सातत्याने खेळत होते. त्यांना विश्रांतीची गरज होती. तसेच या क्रिकेटपटूंचं कसोटी मालिकेसाठी पुनरागमन होणार आहे.

ऋतुराज, हर्षल आणि व्यंकटेशला संधी

आयपीएलच्या 14 व्या मोसमात दमदार कामगिरी करणाऱ्या युवा खेळाडूंना संधी दिली आहे. यामध्ये ऋतुराज गायकवाड आणि हर्षल पटेलला संधी दिली आहे. ऋतुराज हा 14 व्या मोसमातील ऑरेन्ज कॅप होल्डर राहिला आहे. ऋतुराजने श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत पदार्पण केलं आहे. तर व्यंकटेश अय्यर आणि हर्षल पटेलला पहिल्यांदा संधी मिळाली आहे. तर फिरकी गोलंदाज युजवेंद्र चहल आणि वेगवान मोहमम्द सिराजने कमबॅक केलं आहे. श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल आणि दीपक चाहरलाही संधी देण्यात आली आहे.

अशी आहे टीम इंडिया –

रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), व्यंकटेश अय्यर, युझवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, हर्षल पटेल आणि मोहम्मद सिराज.