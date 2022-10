Rohit Sharma Meets 11 Year Bowler: T20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी (T20 World Cup 2022) टीम इंडिया (Team India) ऑस्ट्रेलियात दाखल झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या (Australia) पहिल्या सराव सामन्यासाठी भारतीय संघ ब्रिस्बेनला पोहोचला आहे. या सामन्याच्या तयारीत सर्व भारतीय खेळाडू गुंतले असताना स्टेडियममध्ये एका 11 वर्षीय गोलंदाजाने सर्वांचे लक्ष वेधले. या गोलंदाजाला गोलंदाजी करताना पाहून रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खूपच प्रभावित झाला आणि त्याने या मुलाला भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये बोलावले आणि नंतर नेटमध्ये गोलंदाजी करण्यास सांगितले. द्रशील चौहान असे या 11 वर्षीय गोलंदाचे नाव असून त्याच्या गोलंदाजीच्या स्टाईलने सर्वांची मने जिंकली.Also Read - Reason of Weak Immunity: तुम्हाला 'या' 5 सवयी आहेत का?, मग आजच व्हा सावध, नाही तर होईल नुकसान

!

When a 11-year-old impressed @ImRo45 with his smooth action!

A fascinating story of Drushil Chauhan who caught the eye of #TeamIndia Captain & got invited to the nets and the Indian dressing room. #T20WorldCup

Watch https://t.co/CbDLMiOaQO

— BCCI (@BCCI) October 16, 2022