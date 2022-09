Rohit Sharmas New Record : टीम इंडियाचा (Team India) कॅप्टन आणि आणि सुपरस्टार बॅट्समन रोहित शर्माची (Captain Rohit Sharma) गणना जगातील सर्वात खतरनाक बॅट्समनमध्ये केली जाते. जेव्हा तो मैदानात उतरतो तर जबरदस्त कामगिरी करतोच. रोहित जेव्हा आपल्या लयमध्ये असतो तेव्हा तो कोणत्याही बॉलर्सच्या आक्रमणाला सडेतोड उत्तर देऊ शकतो. प्रत्येक क्रिकेटप्रेमी त्याच्या पुल शॉटचे वेड आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या (Ind Vs Aus) दुसऱ्या टी-20 सामन्यात टीम इंडियाने दमदार कामगिरी करत हा सामना 6 गडी राखून जिंकला. या सामन्यामध्ये हिरो ठरला तो म्हणजे कॅप्टन रोहित शर्मा. त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला आहे. जो विक्रम आपल्या नावावर करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ- मोठे बॅट्समन आतुरलेले आहेत.Also Read - Highlights IND vs AUS 2nd T20I : टीम इंडियाचा ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय, रोहित शर्मा ठरला हीरो!

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात रोहित शर्माने तुफानी खेळी केली. त्याने मैदानाच्या चारही बाजूंनी जबरदस्त फटकेबाजी केली. त्याची बॅटिंग पाहून ऑस्ट्रेलियाच्या बॉलर्सची बोट दाताखाली गेली. रोहित शर्माने अवघ्या 20 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 4 षटकारांसह 46 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध फक्त एक षटकार मारल्यानंतर रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा बॅट्समन ठरला आहे. हा विक्रम आपल्या नावावर करत रोहित शर्माने न्यूझीलंडच्या मार्टिन गुप्टिलला मागे टाकले आहे. रोहित शर्माच्या नावावर आता टी-20 क्रिकेटमध्ये 176 षटकार झाले आहेत. Also Read - IND vs AUS 2nd T20: आज नागपुरात खेळला जाणार भारतविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा सामना, बुमराहच्या पुनरागमनाची शक्यता!

रोहित शर्मा हा T- 20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा बॅट्समन आहे. T20 क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर सर्वाधिक 4 शतके आहेत. महत्वाचे म्हणजे रोहित शर्माकडे ओपनिंगचा अफाट अनुभव आहे. रोहित शर्मा क्रीजवर सेट झाल्यावर धावांचा पाऊस पडल्याशिवाय माघारी येत नाही. जगातील सर्वात मोठे बॉलर्स त्याला घाबरतात. रोहित शर्मा त्याच्या आक्रमक बॅटिंगसाठी जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे. रोहित शर्माने केलेल्या या विक्रमाचे आता सर्व स्तरावरुन कौतुक होत आहे. त्याच्या या दमदार कामगिरीमुळे त्याचे चाहते खूपच आनंदी झाले आहेत. Also Read - IND W vs ENG W: टीम इंडियाने इंग्लंडचा पराभव करत केला मोठा विक्रम, हरमनप्रीत कौरची दमदार कामगिरी!

महत्वाचे म्हणजे, कॅप्टन रोहित शर्मा भारताकडून तिन्ही फॉरमॅटमध्ये क्रिकेट खेळला आहे. त्याने भारतासाठी 138 सामन्यांमध्ये एकूण 3677 धावा केल्या आहेत. 233 वनडेत 9376 धावा केल्या आहेत. त्याचबरोबर त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये 3137 धावा केल्या आहेत. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये तो भारतासाठी अत्यंत विश्वासार्ह फलंदाज आहे.

आंतरराष्ट्रीय T20 मध्ये सर्वाधिक षटकार ठोकणारे बॅट्समन –

– रोहित शर्मा (भारत) – 176

– मार्टिन गुप्टिल (न्यूझीलंड) – 172

– ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) – 124

– इयॉन मॉर्गन (इंग्लंड) – 120

– आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) – 117