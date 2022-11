Ruturaj Gaikwad Video : जगात भारी ऋतुराज गायकवाड, 6 चेंडूत 7 षटकार ठोकत रचला इतिहास!

Ruturaj Gaikwad Video : विजय हजारे ट्रॉफीतील (Vijay Hazare Trophy 2022) क्वार्टर फायनलचे सामने सध्या देशांतर्गत क्रिकेट टीममध्ये खेळले जात आहेत. उत्तर प्रदेश (Team Uttar Pradesh) विरुद्ध महाराष्ट्र टीममध्ये (Team Maharashtra) क्वार्टर फायनलचा सामना रंगला. या सामन्यात महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनं (Ruturaj Gaikwad) जबरदस्त कामगिरी केली आहे. ऋतुराज गायकवाडने एका ओव्हरमध्ये 7 सिक्स मारत इतिहास रचला आहे. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे. ऋतुराज गायकवाडच्या (Ruturaj Gaikwad Video) या फटकेबाजीचे सर्व स्तरावरुन कौतुक होत आहे.

विजय हजारे ट्रॉफीत महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांच्यात आज क्वार्टर फायनल सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात प्रथम बॅटिंग करताना महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशच्या टीमसमोर 50 ओव्हरमध्ये 331 धावांचे लक्ष्य ठेवले. महाराष्ट्र टीमकडून मैदानात उतरलेल्या सलामीवीर ऋतुराज गायकवाडने मोठी कामगिरी केली आहे. या त्याने एकाच ओव्हरमधेय 7 सिक्स मारून विश्वविक्रम केला आहे. असा पराक्रम करणारा ऋतुराज हा जगातील पहिला खेळाडू ठरला आहे.

7 sixes in a single over by Ruturaj Gaikwad in Vijay Hazare Quarter-Final. pic.twitter.com/iS9ZqTddiP

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 28, 2022