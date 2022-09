Sanju Samson: यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनला (Sanju Samson) BCCI ने T20 WC 2022 साठी डावलत त्याला भारतीय संघात (Team India) स्थान दिले नव्हते. या निर्णयामुळे क्रिकेट प्रेमींनी सोशल मीडियावर BCCI वर मोठ्या प्रमाणात टीका केली आहे. या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 (T20) आणि एकदिवसीय सामन्यांसाठीही सॅमसनला भारतीय संघात स्थान मिळालेले नव्हते. यामुळे संजूकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत BCCI वर चौफेर टीका होत असताना BCCI ने आपली चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे.Also Read - PM Narendra Modi Birthday: भूकंपामुळे 'कच्छ' झाले होते उद्ध्वस्त, व्यवस्थापन कौशल्याने नरेंद्र मोदींनी बदलवले चित्र

भारतीय क्रिकेटची सर्वोच्च संस्था असलेल्या BCCI ने एका मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने संजूच्या चाहत्यांचा राग थोडा शांत होऊ शकेल. बीसीसीआयने न्यूझीलंड 'अ' संघाविरुद्धच्या 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय 'अ' संघाच्या कर्णधारपदी संजू सॅमसनची निवड केली आहे. या संघात अनेक खेळाडूंचा समावेश आहे ज्यांची T20 WC साठी टीम इंडियामध्ये निवड झालेली नाही.

2015 मध्ये T20 मध्ये पदार्पण करणाऱ्या संजू सॅमसनला 7 वर्षात फक्त 16 सामने खेळण्याची संधी मिळाली आहे. 7 एकदिवशीय सामन्यात त्याने 44 च्या सरासरीने 176 धाव केल्या आहे. बीसीसीआयने भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद सोपवल्यानंतर संजू सॅमसनकडे आपली फलंदाजी आणि कर्णधारपदाची क्षमता सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे. न्यूझीलंड अ संघाविरुद्धच्या 3 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करून संजू विश्वचषकानंतरच्या मालिकेवर आपला दावा सांगू शकतो.

NEWS – India “A” squad for one-day series against New Zealand “A” announced.

Sanju Samson to lead the team for the same.

More details here 👇👇https://t.co/x2q04UrFlY

— BCCI (@BCCI) September 16, 2022