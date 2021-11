मुंबई : टी-20 विश्वचषकाची (T20 World Cup) उपांत्य फेरी गाठण्याच्या टीम इंडियाच्या आशा अजूनही कायम आहेत. शुक्रवारी भारताने स्कॉटलंडवर (IND vs SCOT) 8 गडी राखून मोठा विजय नोंदवला. या विजयानंतर टीम इंडिया ग्रुप-2 च्या पॉइंट टेबलमध्ये पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडनंतर तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारताचे आता 4 सामन्यात 2 विजयासह 4 गुण झाले आहेत. (Scotland players request to visit Indian dressing room, chat with Dhoni, Kohli, Rohit)

स्कॉटलंडविरुद्धचा भारताचा (Team India) सामना एकतर्फी झाला. प्रथम भारतीय गोलंदाजांनी स्कॉटलंडचा संघ अवघ्या 85 धावांत ऑलआऊट केला आणि त्यानंतर फलंदाजांनी 2 गडी गमावून 6.3 षटकांत विजयाचे लक्ष्य गाठले. निव्वळ धावगती सुधारण्यासाठी भारतीय संघाला 43 चेंडूत विजयाचे लक्ष्य गाठायचे होते. मात्र रोहित शर्मा आणि केएल राहुल या सलामीच्या जोडीने संघाला अशी झंझावाती सुरुवात करून दिली की भारताने अवघ्या 39 चेंडूत विजयाचे लक्ष्य गाठले.

या सामन्यानंतर टीम इंडियाच्या ड्रेसिंगरुममध्ये एक वेगळीच गोष्ट पहायला मिळाली. स्कॉटलंडच्या संघाने भारतीय संघाला त्यांच्या ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर भारतीय संघानेही स्कॉटलंड संघातील खेळाडूंचं आपल्या ड्रेसिंग रुममध्ये आदरपूर्वक स्वागत (Spirit of cricket) केलं. यावेळी स्कॉटलंडच्या अनेक खेळाडूंनी कर्णधार विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहूल, आर आश्विन आणि जसप्रित बुमराहसोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या.

Huge respect to @imVkohli and co. for taking the time 🤜🤛 pic.twitter.com/kdFygnQcqj

MUST WATCH: #SpiritOfCricket was at its best as Scotland expressed their wish to visit the #TeamIndia dressing room & our boys made them feel at home🤝👌👌 – By @Moulinparikh

Special feature 🎥 🔽 #T20WorldCup #INDvSCO https://t.co/pfY3r9evwH pic.twitter.com/g6g6A86zve

— BCCI (@BCCI) November 6, 2021