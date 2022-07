Virender Sehwag Comment On Virat Kohali : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाचव्या कसोटी सामन्याच्या तिसर्‍या दिवशी विराट कोहली (Virat Kohli) मैदानात डान्स करताना दिसला. यावेळी समालोचन करत असलेल्या विरेंद्र सेहवागने (Virender Sehwag) त्याच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. त्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे. सेहवागच्या कॉमेंट्रीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर भारतीय संघ आणि कोहलीचे चाहते कॉमेंट्री पॅनलमधून त्याची हकालपट्टी करण्याची मागणी सोशल मीडियावर करत आहेत.Also Read - IND vs ENG: जसप्रीत बुमराहची ऐतिहासिक खेळी, कसोटीमध्ये एकाच षटकात ठोकले 35 रन

एजबॅस्टन कसोटीच्या तिसऱ्या दिवसाशी भारतीय संघाने इंग्लंडच्या पहिल्या डावात स्टुअर्ट ब्रॉडची (Stuart Broad) विकेट घेतली होती. वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजच्या (Mohammed Siraj) गोलंदाजीवर ब्रॉडला यष्टिरक्षक ऋषभ पंतने (Rishabh Pant) झेलबाद केले. यानंतर कोहलीने मैदानावर डान्स करत ही विकेट साजरी केली. त्याच वेळी भारताचा माजी सलामीवीर फलंदाज विरेद्र सेहवागने कॉमेंट्री पॅनलमध्ये असताना त्याला ‘छमिया डान्स करत आहे’ असे म्हटले. Also Read - Virat Kohli Corona Positive: टीम इंडियाची चिंता वाढली! विराट कोहलीला कोरोनाची लागण

विराट कोहलीच्या या कमेंटमुळे विराट कोहलीचे चाहत्या प्रचंड संतप्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे यावेळी माजी क्रिकेटरही सेहवागसोबत ऑन एअर होता. हा व्हिडिओ काही वेळातच ट्विटरवर व्हायरल झाला आणि त्यानंतर कॉमेंट्री पॅनलमधून सेहवाग वगळण्यात यावे अशी अनेक चाहत्यांनी मागणी केली आहे.

@virendersehwag should be banned. First called Rohit Vadapav, then posted a had ads apology and now this. Commentators can’t get away with this shit. The country is listening. There need to be consequences. @BCCI #ViratKohli𓃵 @SkyCricket #RohitSharma #CricketTwitter #ENGvIND https://t.co/vYaXHH5Ob1 — Kamakshi Kaul (@MahiRatIsGOAT) July 3, 2022

याआधी कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी जॉनी बेअरस्टोला स्लेजिंग केल्याबद्दलही सेहवागने कोहलीवर टीका केली आहे. दरम्यान दिवसाच्या पहिल्या सत्रात कोहली आणि बेअरस्टो भिडले होते. त्यानंतर पंचांना आणि बेन स्टोक्सला दोन्ही खेळाडूंना शांत करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला होता.

totally disgusting and disrespectful to kohli …. Hindi commentary is becoming worse and worse nowadays #IndiavsEngland #ENGvsIND https://t.co/O27apWggBU — Ankita Singh (@Its_Ankita_18) July 3, 2022