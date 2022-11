कॅप्टन्सीबाबतच्या वक्तव्यामुळे Shikhar Dhawan चर्चेत, म्हणाला - 'कॅप्टन्सी ही काय येते आणि जाते पण...'

Shikhar Dhawan On Captaincy : दमदार बॅटिंगने शिखर धवन नेहमी मैदान गाजवत असतो. तो फक्त मैदानाच नाही तर मैदानाबाहेर देखील चर्चेत असतो. नुकताच तो कॅप्टन्सीबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे.

क्रिकेटर शिखर धवन

Shikhar Dhawan On Captaincy : टीम इंडियाचा (Team India) ओपनर आणि न्यूझीलंड दौर्‍यात वन डे टीमचा (One Day Team) कॅप्टन शिखर धवन (Shikhar Dhawan) आपल्या दमदार कामगिरीमुळे नेहमी चांगलाच चर्चेत असतो. आपल्या दमदार बॅटिंगसाठी शिखर धवन फक्त मैदानाच नाही तर मैदानाबाहेर देखील चर्चेत असतो. सध्या शिखर धवन पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कॅप्टन्सीसंदर्भात (Shikhar Dhawan On Captaincy) केलेल्या वक्तव्यामुळे त्याची चर्चा होत आहे. पण शिखर धवनने हे वक्तव्य कोणाबद्दल केले आहे याबद्दल सर्वांना प्रश्न पडला आहे. शिखर धवनने हे वक्तव्य कोणाला उद्देशून केले आहे असे अनेक प्रश्न नेटिझन्स त्याला विचारत आहेत.

शिखर धवनला 2021 मध्ये पहिल्यांद्याच टीम इंडियाचा कॅप्टन होण्याची संधी मिळाली होती. पण त्यावेळी तो चांगली कामगिरी करु शकला नाही. पण सध्या टी- 20 सामन्यामध्ये हार्दिक पांड्याची टीम इंडियाच्या कॅप्टनपदी निवड करण्यात आली आहे. या कॅप्टन्सीसाठी हार्दीक पांड्यापूर्वी शिखर धवनच्या नावाची चर्चा होती. पण त्याच्याऐवजी कॅप्टन्सी पद हार्दीक पांड्याकडे गेले. शिखर धवनला दुखापत झाल्यामुळे तो संधामध्ये राहणार की नाही याबाबत देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.

पण सध्या शिखर धवन हा चांगला तयारीत आहे. वनडे सामन्यासाठी तो तयार झाला आहे. हार्दिकच्या कॅप्टन्सीमध्ये टीम इंडियाने टी 20 चा एक सामना जिंकला आहे. तर दुसरीकडे मयांक अग्रवालच्या जागी देखील शिखर धवनची वर्णी लागली आहे. यावेळी त्याच्याकडे त्या टीमची कॅप्टन्सी देखील आली आहे. याच कॅप्टन्सीबाबत शिखर धवनने दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे तो चर्चेत आला आहे. शिखर धवनने प्रतिक्रिया देताना कॅप्टन्सीसंदर्भात जे वक्तव्य केले आहे त्यामुळे तो नेमकं कोणाला उद्देशून बोलत आहे असा प्रश्न सर्वजण त्याला विचारत आहेत.

शिखर धवन कॅप्टन्सीबाबत म्हणाला की, ‘कॅप्टन्सी ही येते आणि जाते, आपण सगळे जण रिकाम्या हाताने येतो आणि रिकाम्या हातानेच जातो…तेव्हा त्या गोष्टींचा फारसा विचार करण्याची काहीच गरज नाही. त्यामुळे जे काही होते त्याविषयी अजिबात भीती वाटत नाही. आपल्या परफॉर्मन्सवर जास्त लक्ष केंद्रीत करणे खूपच गरजेचे आहे. त्याच्यावरच मी आता लक्ष केंद्रीत करायचे ठरवले आहे.’ शिखर धवनची ही प्रतिक्रिया चांगलीच चर्चेत आली आहे.