Sania Mirza Birthday: 'तलाक'च्या चर्चेदरम्यान सानिया मिर्झाला पतीकडून जन्मदिनाच्या शुभेच्छा

Sania Mirza Birthday: भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झा (Indian Tennis Player Sania Mirza) हिचा आज, 15 नोव्हेंबरला 36 वा वाढदिवस आहे. सानियाने तिच्या निवडक मित्रांसोबत आपला वाढदिवस सेलिब्रेट केला. परंतु यावेळी तिचा पती आणि पाकिस्तानी फलंदाज शोएब मलिक (Shoaib Malik)दिसला नाही. सानिया आणि शोएब मलिकच्या (Sania Mirza and Shoaib Malik) घटस्फोटाची सध्या चर्चा सुरू आहे. अशातच शोएब मलिकने सोशल मीडियावर सानियाचा फोटो शेअर करून तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. पण शोएबने दिलेल्या शुभेच्छांमध्ये प्रेम,रोमांच आणि उत्साह दिसून आला नाही. त्यावरून सानिया आणि शोएबमध्ये ऑल इज वेल नाही, हेच स्पष्ट होतं.

‘वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुला आनंदी आयुष्याच्या शुभेच्छा! या दिवसाचा पुरेपूर आनंद घे…’, अशा शब्दांत शोएब मलिक यांनी पत्नी सानिया मिर्झा हिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. परंतु हे वाचल्यानंतर एका पतीने आपल्या पत्नीला शुभेच्छा दिल्या आहेत, हे दिसत नाही.पण तरीही अल्लाहला प्रार्थना करतो, की तुमच्याबद्दल पसरत असलेले वृत्त चुकीचं ठरावं, असा रिप्लाय एका युजरने शोएबच्या ट्वीटवर दिला आहे.

Happy Birthday to you @MirzaSania Wishing you a very healthy & happy life! Enjoy the day to the fullest… pic.twitter.com/ZdCGnDGLOT

— Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) November 14, 2022