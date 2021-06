ब्रिस्टॉल (इंग्लंड) : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ब्रिस्टॉलमध्ये इंग्लंड (India Women vs England Women) विरुद्धचा कसोटी सामना अनिर्णित राखला. मात्र, या सामन्याच्या पहिल्या डावात अर्धशतक झळकावणारी भारताची सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधाना चांगलीच चर्चेत आली आहे. सामन्यादरम्यान मैदानावर केस बांधतानाचा तिचा एक फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. Also Read - Mohammed Shami च्या पत्नीचा बोल्ड लूक व्हायरल, पतीवर केला होता बलात्काराचा आरोप!

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधाना (Smriiti Mandhana) तिच्या सोज्वळ सौंदर्यामुळं अनेक वेळा चर्चेत असते. चाहत्यांकडून स्मृतिच्या सौंदर्याची तुलना बॉलिवूड अभिनेत्रींसोबत देखील केली जाते. नुकताच तिचा एक फोटो व्हायरल झाला. या फोटोवर तिच्या चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. (Smriti Mandhana becomes social media sensation, fans compare her with Bollywood actresses)

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सात वर्षांनी टेस्ट मॅच खेळली. पहिल्या इनिंगमध्ये फॉलो ऑन मिळाल्यानंतरही भारतीय संघानं हा सामना अनिर्णित राखण्यात यश मिळवलं. या सामन्यात सर्वच नवोदीत खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी करत चाहत्यांची मनं जिंकली. या सामन्यात शफाली वर्मानं (Shafali Verma) दोन्ही इनिंगमध्ये अर्धशतक झळकावलं. तर स्नेह राणानं (Sneh Rana) दुसऱ्या इनिंगमध्ये नाबाद 80 रन करत टीम इंडियाचा पराभव टाळला. (Smriti Mandhana becomes social media sensation, fans compare her with Bollywood actresses)

दरम्यान, भारतीय संघाची अनुभवी खेळाड़ू स्मृती मंधानाचा (Smriiti Mandhana) लुक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा फोटो मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून स्मृतीला कोणतंही सौंदर्य प्रसाधन वापरण्याची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया यूजर्सनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी देखील तिचे वेगवेगळे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral) झाले आहेत. या फोटोसह तिला अनेकांनी ‘नॅशनल क्रश’ अशी उपमा दिली आहे. (Smriti Mandhana becomes social media sensation, fans compare her with Bollywood actresses)