जोहान्सबर्ग: दक्षिण आफ्रिका किक्रेट संघाचा माजी कर्णधार फाफ डुप्लेसिस (Farmer Captain of South Afrika Cricket team Faf Du Plessis) यानं क्रिकेट जीवनातील जुन्या आठवणींना उजाळा देत एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. 2011 च्या वर्ल्डकपमध्ये (2011 World Cup) न्यूझीलंडविरुद्धच्या क्वार्टर फायनलनंतर फाफ डुप्लेसिस आणि त्याच्या पत्नीला जीवे मारण्याची धमकी मिळाली होती. (Death Threats to Faf Du Plessis and his wife) ढाका येथे झालेल्या या सामन्यात 222 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिका (South Africa) संघाचा 49 धावांनी पराभव झाला होता. किवी संघाकडून परभावानंतर अज्ञात व्यक्तीकडून जीवे मारण्याची धमकी मिळाली होती, असं डुप्लेसिस यांनं सांगितलं आहे. Also Read - WTC फायनल आणि इंग्लड सीरीजसाठी टीम इंडियाची घोषणा; या स्टार खेळाडूचं संघात पुनरागमन

2011 चा वर्ल्डकप भारत-बांगलादेश आणि न्यूझीलंडमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. वर्ल्डकपची क्वॉर्टर फायनल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध न्युझीलंड खेळली गेली होती. बांगलादेशातील ढाका येथील शेर-ए-बांगला या नॅशनल स्टेडिअमवर ही लढत झाली होती. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. ग्रीम स्मिथच्या नेतृत्त्वात संपूर्ण संघ 172 धावांवरच तंबूत परतला होता. तर 40 चेंडू शिल्लक राहिले होते. न्यूझीलंडकडून दक्षिण आफ्रिकेचा दारुण पराभव झाला होता. Also Read - कोरोनानं घेतली IPL ची 'विकेट', अनिश्चित काळासाठी मालिका स्थगित; BCCI ची मोठी घोषणा

या लढतीत सहाव्या क्रमांकावर मैदानात उतरलेल्या डुप्लेसिस यानं 43 चेंडूत 36 धावांचं योगदान दिलं होतं. परंतु त्या धावा विजयासाठी पुरेशा नव्हत्या. पराभवाचं दु:ख खूप मोठं होतं. त्यात सोशल मीडियावरून त्याला आणि त्याच्या पत्नीला जीवे मारण्याची धमकी मिळाली, तेव्हा मात्र खूप भीती वाटली होती, असं डुप्लेसिसनं इएसपीएन क्रिकइन्फोच्या (ESPN Cricinfo) एका मासिकाला दिलेल्या इंटरह्यू देताना सांगितलं. Also Read - मुंबईत परतले विराट-अनुष्का, एअरपोर्टवर बेबी वामिकासोबत झाले स्पॉट

डुप्लेसिस म्हणाला, ‘ या पराभवानंतर जीवे मारण्याच्या धमक्यांचं सत्र सुरू झालं होतं. माझ्यासोबत माझ्या पत्नीला देखील धमकी मिळत होती. आम्ही सोशल मीडियावर जाताच आमच्यावर हल्लाबोल व्हायचा. आमच्यावर वैयक्तिक टीका देखील करण्यात आली. आमच्यावर असे काही आरोप करण्यात आले की, त्याचा मी येथे उल्लेख करू शकत नाही.’