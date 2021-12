सेंच्युरियन : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (South Africa vs India) कसोटी मालिकेतील पहिला सामना (1st Test) 26 डिसेंबरपासून (रविवार ) सेंच्युरियनच्या सुपरस्पोर्ट्स पार्कमध्ये खेळला जाईल. कोविड-19च्या (COVID-19) ओमिक्रॉन प्रकरामुळे कडक सुरक्षा कवच असलेल्या बायो-बबलमध्ये आयोजित केला जात आहे. (South Africa vs India, 1st Test, Live Streaming: When and where to watch the SA vs Ind first Test match)Also Read - Harbhajan Singh ने घेतला मोठा निर्णय, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला म्हटले अलविदा

कर्णधार विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) नेतृत्वाखालील भारतीय संघ डीन एल्गरच्या (Dean Elgar) दक्षिण आफ्रिका संघाशी त्यांच्या घरच्या मैदानावर भिडणार आहे. टीम इंडियाने (Team India) आजपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर एकही कसोटी मालिका जिंकलेली नाही. हा इतिहास बदलण्यासाठी कोहलीच्या नेतृत्त्वातील आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविडच्या नेतृत्वातील भारतीय संघ इच्छूक आहे. तसेच हा पराक्रम करणे सोपे असणार नाही कारण दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एल्गरने (Elgar) स्वतः म्हटेल आहे की त्यांना घरच्या परिस्थितीत भारताविरुद्ध खेळताना फायदा मिळेल.

येथे पहा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या कसोटीशी संबंधित सर्व तपशील:

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत पहिली कसोटी कोठे खेळली जाणार?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिली कसोटी सुपरस्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम, सेंच्युरियन येथे होणार आहे.

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिली कसोटी कधी खेळली जाईल?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिली कसोटी 26 डिसेंबर बॉक्सिंग डेपासून ते 30 डिसेंबर दरम्यान खेळवली जाणार आहे.

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिली कसोटी किती वाजता सुरू होईल?

दक्षिण आफ्रिका आणि भारत यांच्यातील पहिली कसोटी 26 डिसेंबर रोजी (भारतीय वेळेनुसार) दुपारी 1:30 वाजता सुरू होईल.

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत यांच्यातील पहिल्या कसोटीचे लाईव्ह कव्हरेज कुठे पहावे?

दक्षिण आफ्रिका आणि भारत यांच्यातील पहिली कसोटी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर (Star Sports Network) थेट प्रक्षेपित केली जाईल. तसेच डिस्ने+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) मोबाइल अॅपवर ऑनलाइन स्ट्रीम केली जाईल.

भारतीय कसोटी संघ (Indian Test squad) : विराट कोहली (कर्णधार), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकूर, उमेश यादव, जयंत यादव, प्रियांक पांचाळ, वृद्धिमान साहा (यष्टीरक्षक).

दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी संघ (South African Test Squad): डीन एल्गर (कर्णधार), एडन मार्करम, कीगन पीटरसन, रस्सी व्हॅन डर ड्युसेन, टेम्बा बावुमा, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), विआन मुल्डर, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, डुआन ऑलिव्हियर, लुंगी एनगिडी.