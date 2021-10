मुंबई : टोकियो ऑलिम्पिक 2021मध्ये (tokyo olympics 2021) सुवर्ण कामगिरी करत इतिहास रचणाऱ्या भालेफेकपटू नीरज चोप्राचे (Javelin thrower Neeraj Chopra) देशभरातून कौतुक केले जात आहे. नीरज चोप्राच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल आणि जागतिक स्तरावर त्याने देशाचे नाव उज्ज्वळ केल्याबद्दल अनेकांनी त्याच्यावर बक्षीसांचा वर्षाव केला आहे. नीरज चोप्रा सध्या अनेक जाहिरातीमध्ये झळकत आहे. त्याला एकापाठोपाठ एका जाहिरातीसाठी काम मिळू लागले आहे. नीरज चोप्राच्या सुवर्णकामगिरीचे (Gold Medalist Neeraj Chopra) कौतुक करत प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी एक वचन दिले होते. ते वचन त्यांनी आता पूर्ण केले आहे.Also Read - RJ Malishka Dance Video: नीरज चोप्राची मुलाखत घेताना मलिष्किने केला डान्स, नेटकरी करत आहेत ट्रोल!

Thank you @anandmahindra ji for the new set of wheels with some very special customisation! I’m looking forward to taking the car out for a spin very soon. 🙂 pic.twitter.com/doNwgOPogp

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) October 30, 2021