मुंबई: यूएईमध्ये (UAE) सुरु झालेल्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) क्रिकेट मालिकेत पुन्हा एकदा कोरोनाव्हायरसचा (Covid 19) शिरकाव झाला आहे. सनराइजर्स हैदराबादचा (Sunrisers Hyderabad) गोलंदाज टी. नटराजन (T Natrajan) कोरोना पॉझिटिव्ह (Corona Positive) आढळून आला आहे. नटराजनच्या संपर्कात आलेल्या 6 क्रिकेटपटूंना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. यामुळे बीसीसीआय (BCCI)आणि आयपीएल (IPL) मॅनेजमेंटची चिंता वाढली आहे.Also Read - हनुमान मंदिरात 2 वर्षाच्या चिमुरड्यानं प्रवेश केला म्हणून दलित कुटुंबाला 25 हजारांचा दंड

IPL 2021 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील चौथा सामना आज दुबई (Dubai) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) यांच्यात होणार आहे. मात्र, त्या आधीच सनराइजर्स हैदराबादचा (Sunrisers Hyderabad) गोलंदाज टी. नटराजन (T Natrajan) कोरोना पॉझिटिव्ह (Corona Positive) आढळून आला आहे. मात्र, आजच्या सामन्यावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. सामना खेळला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. Also Read - शिर्डी साईबाबा मंदिरात मोठी कारवाई! प्रशासकीय अधिकाऱ्यासह 6 जणांना अटक

Sunrisers Hyderabad player T Natarajan tested positive for #COVID19 at a scheduled RT-PCR test. The player has isolated himself from the rest of the squad. He is currently asymptomatic. The medical team has also identified 6 close contacts of the player: Indian Premier League pic.twitter.com/Jbzfd5iDJK

