T20 World Cup 2022 : टीम इंडिया (Team India) टी -20 वर्ल्ड कपसाठी (T20 World Cup 2022 ) सज्ज झाली आहे. पुढच्या महिन्यात ऑस्ट्रेलियात (Australia) टी -20 वर्ल्ड कपसाठी सामने खेळले जाणार आहे. या टी -20 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडिया मैदानात नव्या रंगात आणि नव्या ढंगात उतरणार आहे. कारण बीसीसीआयकडून (BCCI) टी -20 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची नवीन जर्सी (Team India New Jersey) लाँच करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता टी -20 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडिया वेगळ्याच लूकमध्ये पाहता येणार आहे. एमपीएल (MPL) हे टीम इंडियाच्या अधिकृत जर्सीसाठीच्या प्रायोजकांनी एक प्रोमो देखील पोस्ट केला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबईमध्ये ही जर्सी लाँच केली.Also Read - IND Vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या T20 सीरिजपूर्वी टीम इंडियाला मोठा झटका, मोहम्मद शमी कोरोना पॉझिटिव्ह!

टीम इंडियाची नवीन जर्सी लाँच करत बीसीसीआयने ट्विट करत असे म्हटले आहे की, ‘भारतातील सर्व क्रिकेट चाहत्यांनो, ही तुमच्यासाठी आहे. सादर करत आहोत नवीन T20 जर्सी – वन ब्लू जर्सी.’ टीम इंडियाच्या आधीच्या जर्सीचा कलर नेव्ही ब्लू होता. पण आता नुकताच लाँच करण्यात आलेली नवीन जर्सी ब्लू कलरची आहे. या जर्सीवर तीन स्टार लावण्यात आले आहेत. मागच्या वेळी वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाच्या जर्सीला बिलियन चीअर्स जर्सी असे नाव देण्यात आले होते आणि त्याचा पॅटर्न टीम इंडियाच्या चाहत्यांपासून प्रेरित होता. यावेळीची जर्सी ही वन ब्लू जर्सी असणार आहे. टीम इंडियाच्या नवीन जर्सीमधील खांदे आणि बाही डार्क ब्लू कलरचे आहेत आणि उर्वरित भाग लाईट ब्लू कलरचा आहे. जर्सीच्या डाव्या बाजूला एक लहान डिझाइन देखील आहे. Also Read - IPL New Rule : आता एका संघातून IPL मध्ये खेळू शकतील 15 खेळाडू, बीसीसीआय आणत आहे नवा नियम!

To every cricket fan out there, this one’s for you.

Presenting the all new T20 Jersey – One Blue Jersey by @mpl_sport. #HarFanKiJersey#TeamIndia #MPLSports #CricketFandom pic.twitter.com/3VVro2TgTT

— BCCI (@BCCI) September 18, 2022