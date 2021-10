मुंबई: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा (Pakistan Cricket Team) कर्णधार बाबर आझम (Babar Azam) सध्या फॉर्मात आहे. बाबरच्या नेतृत्त्वात पाकिस्तान संघाने टी-20 वर्ल्डकप 2021 मध्ये (T20 World Cup 2021) सलग दूसरा विजय मिळवला आहे. मात्र, त्याच्या खासगी आयुष्यात मोठी त्सुनामी (Tsunami) आली आहे. भारताविरुद्ध (Ind vs Pak) लढत जिंकून नवा इतिहास रचणारा बाबर आझम (Babar Azam) जल्लोष साजरा करत असतानाच त्याच्यावर एका महिलेने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. ही महिला दुसरी तिसरी कोणी नसून बाबर आझम याची चुलत बहीण (Cousin) आहे.Also Read - IND vs PAK : विश्वचषकात पहिल्यांदाच भारताला हरवत पाकिस्तानने रचला नवा इतिहास! 10 गडी राखून मोठा विजय

बाबर आझम याने लग्नाचं आमिष दाखवून तब्बल 10 वर्षे आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्यानंतर मात्र, निकाह करण्यास स्पष्ट नकार दिला. इतकंच नाही तर गर्भपातही करवूनही घेतल्याचा धक्कादायक आरोप पीडितेनं केला आहे.

So this lady has made accusations against Babar Azam “he promised to marry me, he got me pregnant, he beat me up, he threatened me and he used me”

Video courtesy 24NewsHD pic.twitter.com/PTkvdM4WW2

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) November 28, 2020