लाहोर : टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2021) पाकिस्तानची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी झाली आहे. सुपर-12 मध्ये भारताचा 10 गडी राखून पराभव केल्यानंतर या संघाने न्यूझीलंडवर 5 गडी राखून विजय नोंदवला. ग्रुप-2 मध्ये पाकिस्तान 4 गुणांसह अव्वल आहे. पाकिस्तानने (Pakistan cricket team) टीम इंडियावर ऐतिहासिक विजय मिळवला तेव्हा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरचा (Shoaib Akhtar) आनंद गगणात मावत नव्हता. परंतु त्यानंतर असं काही घडलं ज्यामुळं ‘रावळपिंडी एक्स्प्रेस’ या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा दिग्गज गोलंदाज संतप्त झाला.Also Read - T20 World Cup 2021: 'कुराण' हातात घेऊन चुलत बहीणीनं Babar Azam वर केला लैंगिक शोषणाचा आरोप, अखेर करावा लागला गर्भपात

शोएब अख्तर पीटीव्हीवर लाईव्ह डिबेटमध्ये बसला होता. त्याच्यासोबत विवियन रिचर्ड्स, सना मीरही उपस्थित होते. या शोचे सूत्रसंचालन प्रसिद्ध अँकर डॉ.नौमन करत होते. शोदरम्यान नौमान असे काही बोलले ज्यामुळे शोएब अख्तरला राग आला आणि लाइव्ह शोदरम्यान त्याने चॅनलचा राजीनामा दिला. Also Read - India vs Pakistan : पाकिस्तानचा 10 गडी राखून मोठा विजय! बाबर आझम, मोहम्मद रिझवानची विजयी 'सलामी'

चर्चेदरम्यान शोएब अख्तर शाहीन आफ्रिदी आणि हरिस रौफबद्दल आपले मत मांडत होता. दरम्यान, नौमानने शोएब अख्तरला आपण उद्धटपणे बोलत असल्याचे सांगितले. “असे म्हणू इच्छित नाही की ओवर स्मार्ट बनत आहात… त्यामुळे तुम्ही जाऊ शकता” असं म्हणून त्यांनी शोएब अख्तर शोमधून जाण्यास सांगितले. त्यानंतर शोएब म्हणाला “ही गोष्ट इथेच संपवा. मी तुमच्या विरोधात काहीही बोलत नव्हतो, त्या विषयावर बोलत होतो.” Also Read - IND vs PAK: लढत होण्याआधीच पाकिस्तानने स्विकारला पराभव! वाचा काय म्हणाला शाहिद आफ्रिदी...

WOW!!!! Shoaib Akhtar just walks out of PTV Sports during live show. "jis tarah national TV par mere sath behave kiya gaya hai, I don't think I should be sitting here. I am resigning from PTV" Right thing to do after Dr Nauman Niaz insulting a national hero on national TV. 👏 https://t.co/vmA0BtbaDU pic.twitter.com/EPuqzweoqr

— Hassan (@iamhassan9) October 26, 2021