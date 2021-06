मुंबई : यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारा टी -20 विश्वचषक (T20 World Cup)आता भारताऐवजी संयुक्त अरब अमिराती (UAE)मध्ये होईल. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) यांनी सोमवारी याविषयी माहिती दिली आहे. गांगुली यांनी सांगितले की बीसीसीआयने कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळं आरोग्यासंदर्भातील चिंता लक्षात घेऊन टी-20 विश्वचषक भारताऐवजी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये शिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Also Read - T20 World Cup : Virat Kohli ऐवजी Rohit Sharma असावा टीम इंडियाचा कर्णधार : मोंटी पनेसर

सौरव गांगुलीने पीटीआयला सांगितले की, ‘आम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (ICC) अधिकृतपणे सांगितले आहे की, टी-20 विश्वचषक संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये स्थानांतरित केला जाऊ शकतो. या संदर्भात तपशील तयार केला जात आहे. आयसीसीने बीसीसीआयला कोविड 19 परिस्थिती पाहता भारत या स्पर्धेचे आयोजन करू शकेल की नाही हे ठरवण्यासाठी आणि त्यांना याविषयी कळवण्यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. Also Read - T20 World Cup : कोरोनामुळं भारताऐवजी युएईमध्ये होणार टी-20 विश्वचषक!

दरम्यान, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्थगित केल्यानंतर ही स्पर्धा युएईमध्ये हलविली जाऊ शकते, अशी माहिती पीटीआयने 4 मे रोजी सर्वप्रथम दिली होती. आयपीएलचा 14 वा हंगाम स्थगित झाल्यानंतर तशी शक्यता निर्माण झाली होती. आता बीसीसीआयने अधिकृतपणे ही स्पर्धा युएईमध्ये होईल अशी माहिती दिली आहे.

बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) यांनी माध्यमांना सांगितले की, “आम्ही आयसीसीला कळवले आहे की ही स्पर्धा युएईमध्ये होईल. ही स्पर्धा भारतात आयोजित करण्याला आमची पहिली प्राथमिकता होती. मात्र, पुढील 2-3 महिन्यात कोविडची स्थिती काय असेल हे कोणालाही माहिती नाही. सर्व गोष्टींचा विचार केल्यानंतर आम्ही ही स्पर्धा यूएईमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्पर्धेच्या तारखा पूर्वी ठरवल्या प्रमाणेच असतील”.

…Nobody is really sure what is going to happen after 2-3 months. Keeping all things in mind, a decision has been taken that BCCI will inform ICC to move it to UAE because that's ideal venue after India. We wanted to host it in India &our first priority was India: Rajeev S (2/3)

