मुंबई : सध्या टी-20 वर्ल्ड कप मॅच (T20 World Cup) सुरु असून नुकताच टीम इंडिया (Team India) आणि अफगाणिस्तान (Team Afghanistan)यांच्यामध्ये मॅच पार पडली. या मॅच दरम्यानचा टीम इंडियाचा कॅप्टन विराट कोहलीचा (Captain Virat Kohli) एक जबरदस्त डान्स व्हिडिओ (Dance Video) सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे. विराट कोहली अनेकदा मॅच दरम्यान डान्स (Virat Kohli Dance) करताना दिसला आहे. यावेळी देखील अफगाणिस्तान विरुद्धच्या मॅच दरम्यान विराटने बॉलिवूड अभिनेता अनिल कपूरचे (Bollywood Actor Anil Kapoor) सुपरहिट गाणं ‘माय नेम इज लखन…’ या गाण्यावर डान्स स्टेप केली आहे.Also Read - Rahul Dravid ची टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी निवड, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपासून स्वीकारणार पदभार

Dance of Virat in ” My name is Lakhan ” song ❤

Love to see our cheeku in happy mood pic.twitter.com/vgBIq927h2

— (@Tarulata_10_18) November 4, 2021