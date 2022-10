T20 World Cup 2022: टी-20 विश्वचषकापूर्वी टीम इंडियाला ज्याची भीती होती अखेर तेच घडलंय. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) वर्ल्ड कपमधून बाहेर झाला आहे. दुखापतीमुळे बुमराह आधीच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या टी-20 मालिकेतून बाहेर पडला होता. त्यानंतर तो विश्वचषकातून (ICC Men’s T20 World Cup 2022) बाहेर पडल्याची चर्चाही जोर धरू लागल्या होत्या. बीसीसीआयनेही आता बुमराहच्या फिटनेसबाबत अधिकृत (BCCI official information) माहिती दिली आहे. बुमराह तंदुरुस्त नाही आणि तो T20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलियाला जाणार नाही असे बीसीसीआयने (Bumrah ruled out of T20 World Cup) अधिकृतपणे सांगितले आहे.Also Read - IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: इंदूरच्या खेळपट्टीवर टीम इंडियाचं पारडं जड, रोहितने रचली होती सर्वोच्च धावसंख्या

बुमराहच्या फिटनेसविषयी BCCI कडून अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आले आहे. बोर्डाच्या वैद्यकीय पथकाने बुमराहला वर्ल्ड कपसाठी निवडलेल्या टीम इंडिया संघातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि बराच विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे या निवेदनात म्हटले आहे. पाठीच्या दुखापतीमुळे बुमराह संघाबाहेर होता. तसेच बुमराहच्या जागी विश्वचषकासाठी संघात कोणाचा समावेश केला जाईल हे लवकरच जाहीर करणार असल्याचे बोर्डाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. Also Read - India vs South Africa, 2nd T20I: भारताने आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्यांदा मायदेशात जिंकली टी-20 मालिका, रोहित शर्माने रचला इतिहास

NEWS – Jasprit Bumrah ruled out of ICC Men’s T20 World Cup 2022. More details here – https://t.co/H1Stfs3YuE #TeamIndia — BCCI (@BCCI) October 3, 2022

जसप्रित बुमराह आगमी विश्वचषकातून बाहेर पडणे हा ही टीम इंडियासाठी खरोखरच मोठा धक्का आहे. कारण बऱ्याच काळापासून भारतीय संघ आपल्या गोलंदाजीमुळे अडचणीत आला आहे. बुमराहच्या अनुपस्थितीमुळे विश्वचषकात संघाचे मोठे नुकसान होऊ नये अशीच हीच प्रार्थना आता प्रत्येक चाहता करत आहे. बुमराह विश्वचषकात खेळणार नाही या बातमीमुळे चाहते निराश झाले आहेत.

बुमराहची जागा कोण घेणार?

बुमराहऐवजी संघात कोणाचा समावेश होणार हा निर्णयही बीसीसीआय लवकरच घेणार आहे. रिपोर्टनुसार बुमराहच्या जागी मोहम्मद सिराज आणि उमरान मलिक यांना टी-20 विश्वचषकासाठी संघासोबत पाठवले जाऊ शकते. त्यातही सिराजची शक्यता जास्त आहे. सिराजने एकदिवसीय आणि कसोटीत चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि उमरान मलिकपेक्षाही तो अधिक अनुभवी आहे. अशा परिस्थितीत सिराजची निवड होण्याची शक्यता जास्त आहे. सिराजसोबत उमरानही बॅकअप म्हणून ऑस्ट्रेलियाला जाऊ शकतो.