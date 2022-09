T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियात (Australia) ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये टी-20 विश्वचषक होणार आहे. यजमान ऑस्ट्रेलिया गतविजेता असून यावेळी घरच्या मैदनवर जेतेपदाचे रक्षण करण्यासाठी ते मैदानात उतरतील. दरम्यान, विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलियाने आपली नवी जर्सी (Australia Jersey) जारी केली आहे. अशातच भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज दिनेश कार्तिकने (Dinesh Karthik) या जर्सीवर एक ट्विट केल आहे. दिनेशचे हे ट्वीट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.Also Read - Debit-Credit Card: रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय! डेबिट-क्रेडिट कार्डच्या नियमात होणार 'हे' बदल

यजमान ऑस्ट्रेलियाने T20 विश्वचषक 2022 साठी आपली नवीन स्वदेशी जर्सी लाँच केली आहे. आरोन फिंचच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलिया संघ आगामी T20 विश्वचषक स्पर्धेत स्वदेशी-थीम असलेली किट परिधान करेल. कांगारू संघ एखाद्या मोठ्या स्पर्धेत प्रथम राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणारी जर्सी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. संघाच्या नवीन जर्सीत हिरव्या, सोनेरी, काळ्या आदि रंगाचा समावेश आहे. याशिवाय जर्सीमध्ये सोनेरी आणि हिरव्या रंगाची कलाकृती पाहायला मिळणार आहे.

They need to choose players from other franchises too 😉 , not just @RCBTweets 🤔#justkidding https://t.co/hUl7W8FqMA

— DK (@DineshKarthik) September 14, 2022