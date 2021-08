मुंबई : आयसीसीकडून वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे भारतात होणारी ही स्पर्धा आता ओमान आणि यूएईमध्ये होणार आहे. टी-20 वर्ल्डकपचा पहिला सामना 17 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. तर अंतिम सामना 14 नोव्हेंबर रोजी होईल. विषेश म्हणजे या स्पर्धेत भारताचा पहिलाच सामना 24 ऑक्टोबर रोजी परंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे स्पर्धेतील भारताच्या पाहिल्या सामन्याची उत्सकता आता क्रिकेट चाहत्यांना लागली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: आयसीसीकडून T20 World Cup वेळापत्रकाची घोषणा! भारताचा पहिलाच सामना पाकिस्तानशी

टी -20 वर्ल्ड कपचे सामने यूएई, ओमान, अबू धाबी, दुबई आणि शारजाह येथे होणार आहेत. 8 देशांचे क्वालीफाइंग मॅच 23 सप्टेंबरपासून सुरू होतील. क्वालीफाइंग मॅचच्या सामन्यात श्रीलंका, बांगलादेश आणि आयर्लंड सहभागी होणार आहेत. यावेळी सुपर 12 संघ 2 गटांमध्ये विभागले गेले आहे. सुपर-12 सामन्यांपूर्वी क्वालीफाइंग मॅच खेळले जाणार आहेत. टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेचे गट आधीच जाहीर झाले आहेत. पहिल्या फेरीत 8 संघ सुपर-12 मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी खेळतील. आयर्लंड, नेदरलँड्स, श्रीलंका आणि नामिबिया यांचा अ गटात, तर ओमान, पीएनजी, स्कॉटलंड आणि बांगलादेश संघाचा ब गटात समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक गटातील पहिले दोन संघ दुसऱ्या फेरीत प्रवेश करतील.

भारताचा ग्रुप 2 मध्ये समावेश

ग्रुप 2 मध्ये भारताचा समावेश आहे. 24 ऑक्टोबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रोमांचक सामन्याने गट-2 मधील सामन्यांची सुरुवात होईल. त्यानंतर 26 ऑक्टोबर रोजी शारजाहमध्ये पाकिस्तानचा न्यूझीलंडशी सामना होईल. सर्व ग्रुप सामने 8 नोव्हेंबर रोजी संपतील. A ग्रुपमधील दुसऱ्या नंबरवरील राउंड 1 टीमसोबत भारत क्वालिफायर सामना खेळेल. (T20 World Cup schedule in marathi ICC announces T20 World Cup schedule India's first match is against Pakistan)

Mark your calendars 📆 Get ready for the 2021 ICC Men’s #T20WorldCup bonanza 🤩 — ICC (@ICC) August 17, 2021

असे आहे टी -20 विश्वचषकाचे वेळापत्रक

राउंड 1

गट ए: श्रीलंका, आयर्लंड, नेदरलँड आणि नामिबिया

गट बी: बांगलादेश, स्कॉटलंड, पापुआ न्यू गिनी आणि ओमान

(प्रत्येक गटातील अव्वल 2 संघ सुपर 12 मध्ये प्रवेश करतील)

सुपर 12

गट 1: इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, ए 1 आणि बी 2.

गट 2: भारत, पाकिस्तान, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, ए 2 आणि बी 1.

(प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील)