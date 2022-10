T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियात सध्या टी-20 (T20) विश्वचषक स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत टीम इंडियाने (Team India) पाहिल्याच सामान्य पाकिस्तानला नमवत विजयी सलामी दिली आहे. या स्पर्धेतील भारतीय संघाचा दूसरा सामना गुरुवारी नेदरलँडशी (India vs Netherlands) होणार आहे. सिडनी क्रिकेट मैदानात हा सामना होईल. अशात या विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान भारतीय संघ नाराज असल्याचे समोर आहे. बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून ही माहिती समोर आली आहे.Also Read - Rishi Sunak Love Story: ऋषी सुनक आणि मुलीच्या अफेअरमुळे नाराज होत्या सुधा नारायण मूर्ती

नाराजीच नेमकं काय आहे कारण?…

Australia | Team India did not do practice sessions as it was offered a practice venue in Blacktown (suburbs of Sydney). They refused because it is 42 kms away from the hotel where they are staying: BCCI sources — ANI (@ANI) October 26, 2022

या प्रकरणी बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार, या T-20 विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान, सिडनीमध्ये सरावानंतर भारतीय खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या जेवणावर नाराजी व्यक्त होत आहे. जेवनाच्या कारणावरून भारतीय संघ नाराज आहे. यठिकणी जेवणामध्ये फक्त सँडविचचा समावेश आहे. गरम जेवण मिळत नसल्याची खेळाडूंची तक्रार आहे. याबाबत आयसीसीकडे तक्रार देण्यात आली असून जेवण थंड आणि चांगलं नसल्याचं म्हटलं आहे.

Australia | The food that was offered to Team India was not good. They were just given sandwiches and they have also told ICC that food provided after the practice session in Sydney was cold and not good: BCCI sources — ANI (@ANI) October 26, 2022

सराव करण्यासही नकार..

नाराज झालेल्या टीम इंडियाने सरावातही सहभाग घेतलेला नाही. टीम इंडियाला सरावासाठी ब्लॅकटाउनमधील मैदान देण्यात आले होते. हे मैदान टीम इंडियाचे खेळाडू ज्या हॉटेलमध्ये रहात आहे त्या हॉटेलपासून 45 मिनिटांच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे टीम इंडियाने सराव करण्यास देखील नकार दिल्याचे बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले.

Hello Sydney 👋 We are here for our 2⃣nd game of the #T20WorldCup! 👏 👏#TeamIndia pic.twitter.com/96toEZzvqe — BCCI (@BCCI) October 25, 2022

उद्या होणार नेदरलँडसोबत सामना…

टी-20 स्पर्धेतील आपल्या पहिल्याच सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. भारतीय संघाचा दूसरा सामना 27 ऑक्टोबर रोजी नेदरलँडशी होणार आहे.