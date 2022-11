T20 World Cup: सेमीफायनलमध्ये लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडिया ट्रोल, चाहते भडकले!

T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup) जिंकण्याचे भारताचे (India) स्वप्न भंगले आहे. सेमी फायनलमध्ये भारतीय संघाचा लाजिरवाणा पराभव झाला. इंग्लंडच्या (Ind vs Eng ) एकही गडी भारतीय गोलंदाज बाद करु शकले नाहीत. गुरुवारी झालेल्या सेमी फायनलच्या (semi final) सामन्यात इंग्लंडने टीम इंडियाचा 10 गडी राखून पराभव केला. अशा स्थितीत भारत बाहेर या स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. तर इंग्लंडचा संघ 13 नोव्हेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध (Pakistan) अंतिम सामना खेळणार आहे. या पराभवानंतर टीम इंडियाला सोशल मीडियावर ट्रोल (team india trolled) केले जात आहे. चाहते भारतीय संघावर जोरदार टीका करत आहेत. या सामन्यात युझवेंद्र चहलला खेळवायला हवे होते, असे काहींनी म्हटले. गेल्या विश्वचषकातही खेळवले नाही. तर काहींनी केएल राहुलला तात्काळ संघातून काढून टाकण्याची मागणी केली. वर्ल्ड कप जिंकण्याची उत्सुकतेने वाट पाहणाऱ्या क्रिकेट प्रेमींच्या पदरात निराशा आली आहे. यामुळेच त्यांच्याकडून क्रिकेटर्सवर मोठ्या प्रमाणात टिका केली जातेय. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले मीम्स आपण पाहणार आहोत…

We are missing him . Last year when he was not selected people criticised Kohli and shastri for not selecting him . This year dravid and Rohit selected him just to warm bench . #INDvsENG pic.twitter.com/0bzjUu8raX

