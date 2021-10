मुंबई : आयसीसी टी-20 विश्वचषक (T20 World Cup) स्पर्धेत कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाचा पराभव झाल्यानंतर भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला (Mohammed Shami) सोशल मीडियावरून ट्रोल करण्यात येत आहे. मात्र अनेक मोठे खेळाडू शमीच्या समर्थनार्थ आले आहेत. अनेक मोठ्या खेळाडूंसोबतच राजकीय नेत्यांनीही शमीवर सोशल मिडियातून होत असलेल्या टीकेचा निषेध करत काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. हैदराबादचे खासदार आणि एआयएमआयएमचे (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी म्हटले की “भारतीय संघात 11 खेळाडू आहेत पण लोक मुस्लिम खेळाडूला लक्ष्य करत आहेत”.Also Read - India vs Pakistan: पाकिस्तानचा ऐतिहासिक विजय, बाबर आझमच्या वडिलांना अश्रू अनावर, VIDEO होतोय VIRAL

ओवेसी म्हणाले, “कालच्या भारत पाकिस्तान सामन्यानंतर वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला लक्ष्य केले जात आहे. यावरून देशात द्वेष किती वाढला आहे हे लक्षात येते. टीममध्ये 11 खेळाडू असून एक मुस्लिम खेळाडू आहे. हे लोक त्याला टार्गेट करत आहेत. हे कोण पसरवत आहे?” ते पुढे म्हणाले “मोहम्मद शमीला सोशल मीडियावर लक्ष्य केले जात आहे, जे मुस्लिमांविरुद्ध धर्मांधता, द्वेष दर्शवते. क्रिकेटमध्ये तुम्ही जिंकता किंवा हरता. संघात 11 खेळाडू आहेत पण फक्त एका मुस्लिम खेळाडूला लक्ष्य केले जाते. भाजप सरकार त्याचा निषेध करेल का? ” असा प्रश्न देखील ओवेसी यांनी उपस्थित केला आहे. Also Read - IND vs PAK : विश्वचषकात पहिल्यांदाच भारताला हरवत पाकिस्तानने रचला नवा इतिहास! 10 गडी राखून मोठा विजय

रविवारी पाकिस्तानकडून भारताचा पराभव होताच लोकांनी इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर मोहम्मद शमीबद्दल अपमानास्पद विधाने केली. या सामन्यात पाकिस्तानने भारताचा दहा गडी राखून पराभव केला. पाकिस्तानी सलामीवीर फलंदाज रिझवान (79*) आणि बाबर (68*) यांनी भारताच्या गोलंदाजाना वर्चस्व गाजवण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. पाकिस्तानने 152 धावांचे लक्ष्य सहज एकही विकेट न गमावता गाठले आणि विश्वचषकात पहिल्यांदाच भारताचा पराभव केला. Also Read - T20 विश्वचषकात Virat Kohli ला कधीच बाद करू शकला नाही पाकिस्तान, जाणून घ्या आकडेवारी

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa.

