TATA IPL 2022 schedule announced : आयपीएल 2022 ची (IPL 2022) आतुरतेन वाट पाहणाऱ्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 26 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आयपीएल सामन्यांचे वेळापत्रक (TATA IPL 2022 Schedule) जाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) मुंबई आणि पुणे येथे होणाऱ्या टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (TATA IPL) 2022 चे वेळापत्रक जाहीर केले. 26 मार्च ते 29 मे दरम्यान होणाऱ्या या लीगदरम्यान 70 सामने खेळले जाणार आहेत.

वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) 26 मार्च रोजी चेन्नई सुपर किंग्ज आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (CSK vs KKR) यांच्यातील ब्लॉकबस्टर लढतीने 15 व्या हंगामाची सुरुवात होईल. 65 दिवसांच्या या कालावधीत एकूण 70 लीग सामने आणि 4 प्लेऑफ सामने खेळवले जातील. वानखेडे स्टेडियमवर 22 मे रोजी सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्ज यांच्यात लीग टप्प्यातील अंतिम सामना खेळवला जाईल. प्लेऑफ आणि 29 मे रोजी खेळल्या जाणार्‍या फायनलचे (TATA IPL 2022) वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल.

लीगच्या डबल-हेडरचा सामन्यांची (Ball-header matches) सुरूवात 27 मार्च रोजी होणार आहे. या दिवशी ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामना रंगणार आहे. तर डीवाय पाटील स्टेडियमवर रात्री पंजाब किंग्ज आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना होणार आहे. पुण्यातील एमसीए स्टेडियममध्ये 29 मार्च रोजी पहिला सामना सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात होणार आहे.

🚨 NEWS 🚨: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the schedule for #TATAIPL 2022 which will be held in Mumbai and Pune.

A total number of 70 league matches and 4 Playoff games will be played in the duration of 65 days.

More Details 🔽

— IndianPremierLeague (@IPL) March 6, 2022