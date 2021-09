मुंबई: बीसीसीआयने आज टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय संघाची (Team India T20 World Cup 2021 Squad) घोषणा केली आहे. सीनियर ऑफस्पिनर रविचंद्रन अश्विनचं (Ravichandran Ashwin) 4 वर्षानंतर टी-20 संघात पुनरागमन झालं आहे. याशिवाय युझवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) आणि चायनामन फिरकीपटू कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) यांना मात्र संघात स्थान मिळू शकले नाही. युवा खेळाडू राहुल चाहरची (Rahul Chahar) संघात लेग स्पिनर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तर अक्षर पटेल आणि रवींद्र जडेजा डावखुरे फिरकीपटू म्हणून संघाचा भाग असतील.Also Read - MS Dhoni In T20I World Cup 2021: धोनीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! टी-20 विश्वचषक संघात 'कॅप्टन कूल'चं पुनरागमन!

विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) नेतृत्वाखालील या संघाला माजी कर्णधार एमएस धोनीचे (MS Dhoni) मार्गदर्शन मिळणार आहे. निवड समितीने धोनीची मार्गदर्शक म्हणून निवड केली आहे. मात्र या संघ निवडीमध्ये अनेक मोठ्या खेळाडूंना धक्का बसला आहे. श्रीलंका दौऱ्यावर मर्यादित षटकांच्या मालिकेसाठी कर्णधार म्हणून जबाबदारी पार पाडलेला शिखर धवन (Shikhar Dhawan) टी-20 विश्वचषकासाठी निवडण्यात आलेल्या संघाच्या बाहेर गेला आहे. त्याचबरोबर सलामीवीर पृथ्वी शॉलाही (Prithvi Shaw) या संघात स्थान मिळाले नाही.

"Former India Captain @msdhoni to mentor the team for the T20 World Cup" – Honorary Secretary @JayShah #TeamIndia

— BCCI (@BCCI) September 8, 2021