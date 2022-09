Roger Federer Retirement : टेनिस जगतातील दिग्गज रॉजर फेडरर (Roger Federer) याने गुरुवारी, 15 सप्टेंबरला खेळातून संन्यास घेणार असल्याचे जाहीर केलं. 41 वर्षीय फेडरर आगामी लेवर चषक स्पर्धेत शेवटचं खेळताना दिसणार आहे. फेडररच्या करिअरमधील एटीपी टूर्नामेंट अखेरच असणार आहे. फेडरर याने आपल्या चाहत्यांना सांगितलं, की भविष्यात तो टेनिस खेळणार नाही, असं होणार नाही. टेनिस खेळेल पण ते प्रोफेशनल नसेल.Also Read - Vishwakarma Pooja 2022 : विश्वकर्मा पूजनाच्या दिवशी जुळून येत आहे 'हे' शुभ योग, जाणून घ्या तिथी आणि पूजा विधी

स्वित्झर्लंडचा दिग्गज टेनिसपटू रॉजरने ट्विटरच्या माध्यमातून खेळातून निवृत्ती घेत असल्याचे सांगितलं. लंडनमध्ये पुढील आठवड्यात आयोजित लेवर चषक स्पर्धा ही माझा करिअरमधील शेवटची असेल. मी भविष्यात आणखी टेनिस खेळणार आहे, निश्चितच, पण ग्रँड स्लॅम किंवा दौऱ्यावर नसेल, असे देखील रॉजर फेडररने सांगितलं आहे.

रॉजर फेडरर पुढे म्हणाला, 'तुम्हा सगळ्यांना माहित आहेच. गेलेली तीन वर्षे दुखापत आणि सर्जरीमुळे माझ्यासाठी खूप आव्हानात्मक ठरले. मी स्पर्धांमध्ये कामगिरी सुधारण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले. परंतु, शरीर साथ देत नव्हतं. कारण त्याच्याही काही मर्यादा आहेत.मी 41 वर्षांचा आहे. मी 24 वर्षात 1500 हून अधिक सामने खेळले. आता माझी स्पर्धात्मक कारकीर्द संपवण्याची वेळ आली आहे.'

