टोक्यो : टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये (Tokyo Olympics 2020) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघांमध्ये 31 जुलै रोजी खेळवण्यात आलेल्या पूल-ए च्या शेवटच्या सामन्यात भारताने (Women’s Hockey Team) दक्षिण आफ्रिकेवर 4-3 ने विजय मिळवला. या विजयासोबतच भारतीय महिला हॉकी संघाने उपांत्यपूर्वफेरीत जाण्याच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. या समान्यात वंदना कटारिया (Vandana Katariya) ऑलिम्पिकमध्ये हॅटट्रिक करणारी पहिली भारतीय ठरली आहे. वंदना कटारियाने तीन आणि नेहा गोयलने (Neha Goyal) एक गोल केला. भारतीय हॉकी संघ पुढील फेरीत जाण्याच्या आशा कायम आहेत. आज ब्रिटनने जर आयर्लंडला हरवले तर भारत उपांत्यपूर्व फेरीत दाखल होणार आहे.Also Read - Tokyo Olympics 2020: PV Sindhu ची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक; हाँगकाँगच्या चेंयुग गँन यीचा केला पराभव

Vandana Katariya scores the first-ever hat-trick for the Indian Women's Hockey Team in the Olympics. 💙 #INDvRSA #IndiaKaGame #TeamIndia #Tokyo2020 #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/DPshZMj36I

टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये महिला डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौरने (Kamalpreet Kaur) विजयी घोडदौड सुरूच ठेवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. तिने ब-गटाच्या पात्रता फेरीत 64 मीटरचे ऑटोमॅटिक क्वालीफाईंग मार्क मिळवले. त्यामुळे भारताला टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये अजून एका पदकाची मोठी आशा निर्माण झाली आहे. तर भारतासाठी दुसरी आशा ठरलेली सीमा पुनिया (Seema Punia) सहव्या स्थानावर राहिल्यामुळे अंतिम फेरी गाठू शकलेली नाही. सीमा ग्रुप-एमधील पात्रता फेरीत पूर्ण प्रयत्न करूनही 60.57 मीटर सह साहव्या क्रमकांवर पोहोचू शकली त्यामुळे तिचं स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे.

#TeamIndia | #Tokyo2020 | #Athletics

A 64m long throw lands National Record Holder #KamalpreetKaur in the Finals of the Discus Throw event. Let's keep cheering on our champ as she prepares to #TakeoverTokyo! #AllTheBest 👏🙌🥏🇮🇳 #RukengeNahi #EkIndiaTeamIndia #Cheer4India pic.twitter.com/GcF9DrpLCr

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 31, 2021