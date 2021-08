टोक्यो : भारतीय पुरुष संघानंतर भारतीय महिला हॉकी संघांची (India Women Hockey) देखील सुवर्ण पदकाची संधी हुकली आहे. टोक्यो ऑलिम्पिकच्या (Tokyo Olympics 2020) उपांत्य सामन्यात (Women Hockey Semifinal) अर्जेंटिना महिला हॉकी संघाने भारताचा 2-1 ने पराभव (India vs Argentina) करत अंतिम फेरी गाठली आहे. या पराभवामुळे भारतीय महिला हॉकी संघाचं पहिलं ‘सुवर्ण’ जिंकण्याचे स्वप्न भंगलं आहे. आता 6 ऑगस्ट रोजी भारत आणि ग्रेट ब्रिटन यांच्यात ‘कांस्य पदकाची’ लढत होईल. तर अर्जेंटिनाचा संघ त्याच दिवशी नेदरलँडविरुद्ध अंतिम सामना खेळेल.Also Read - Tokyo Olympics 2020: कुस्तीपटू Ravi Kumar Dahiya चे पदक निश्चित, आता 'सुवर्ण'पदकासाठी डाव टाकणार

भारताच्या 18 सदस्यीय महिला संघाने अत्यंत आत्मविश्वासाने खेळत सोमवारी तीन वेळच्या चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियाचा 1-0 असा पराभव करून पहिल्यांदाच ऑलिम्पिकच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याचा पराक्रम केला होता. मात्र अंतिम सामन्यात प्रवेश करण्यापासून अर्जेंटिनाने रोखले. अटीतटीच्या लढतीत अर्जेंटिनाने भारताला 20-1 असे पराभूत करून अंतिम फेरी गाठली आहे. सामन्यात सुरुवातीला भारताने 1-0 अशी आघाडी घेतली होती. भारताकडून ड्रॅग-फ्लिकर गुरजीत कौरने (Gurjit Kaur) गोल केला. मात्र अर्जेंटिनाची कर्णधार मारिओ नोएल बारिनोवोने (Maria Noel Barrionuevo) 18व्या आणि 36व्या मिनिटाला दोन गोल करत संघाचा विजय निश्चित केला.

भारतीय महिला हॉकी संघाची ऑलिम्पिकमधील सर्वोत्तम कामगिरी यापूर्वी 1980 मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये होती. तेव्हा सहा संघांमध्ये भारतीय संघ चौथ्या स्थानावर होता. महिला हॉकी संघाने तेव्हा ऑलिम्पिकमध्ये पदार्पण केले होते आणि सामने राउंड-रॉबिन आधारावर खेळले गेले होते. यामद्ये अव्वल दोन संघ अंतिम फेरीत पोहोचले होते.

दुसरीकडे, अर्जेंटिनाच्या महिला संघाने सिडनी 2000 आणि लंडन 2012 मध्ये रौप्य पदके जिंकले होते. परंतु अद्याप अर्जेंटिनाला सुवर्णपदकं जिंकता आलेले नाही. 2012 नंतर अर्जेंटिनाने प्रथमच उपांत्य फेरी गाठली होती. अर्जेंटिनाने उपांत्यपूर्व फेरीत 2016 ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेता जर्मनीचा 3-0 असा पराभव केला होता. त्यांनंतर उपांत्य फेरीत भारताचा पराभव करून अर्जेंटिना अंतिम सामना खेळणार आहे.