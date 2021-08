टोक्यो : राणी रामपालच्या (Rani Rampal) नेतृत्वाखालील भारतीय महिला हॉकी संघाने (Indian Hockey Team) टोकियोमध्ये नवा इतिहास रचला आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाला उपांत्यपूर्व सामन्यात धूळ चारून भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतील धडक मारली आहे. ऑलिम्पिकच्या इतिहासात भारतीय महिला संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उपांत्यपूर्व सामन्यात तीन वेळा विश्वविजेता राहिलेल्या बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा 1-0 ने पराभव करून भारतीय संघाने उपांत्य फेरी गाठली आहे.Also Read - Tokyo Olympics 2020: PV Sindhu ची ऐतिहासिक कामगिरी; दोन ऑलिम्पिक पदकं जिंकणारी पहिली भारतीय महिला खेळाडू

दरम्याान, या सामन्यात भारताचा खेळ अत्यंत उच्च दर्जाचा होता आणि त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्यासमोर गुडघे टेकणे भाग पडले. उपांत्य फेरीत भारताचा सामना अर्जेंटिनाशी होणार आहे. अनर्जेटिनाने जर्मनीला 3-0 ने पराभूत उपात्य फेरीत प्रवेश केला आहे. भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करण्याआधीच आयर्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करण्याची किमया साधली होती. 41 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाज भारतीय महिला संघाने ऑलिम्पिकमध्ये ही कामगिरी केली आहे.

या सामन्यातील भारताचा एकमेव गोल गुरजीत कौरने (Gurjeet Kaur)केला तिने 22 व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचे रूपांतर गोलमध्ये केले. या स्पर्धेत या स्टार ड्रॅग-फ्लिकरचा हा पहिला गोल आहे. हा गोल यासाठी देखील विशेष आहे कारण यापूर्वी टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये पेनल्टी कॉर्नरवर ऑस्ट्रेलियाचा डिफेन्स भेदण्यात कोणत्याही संघाला यश आले नव्हतं. मात्र गुरजीत कौरने हा कारनामा करून दाखवला आणि हाच गोल निर्णायक ठरला.(Tokyo Olympics 2020 India Beat Australia in Women Hockey Quarter Final Indian women’s Hockey team reaches Olympic semifinals for the first time in history; Beat Australia IN Quarter Final)

याशिवाय भारताची भारताची गोलकीपर सविता पुनियाचीही (Savita Punia) प्रशंसा करावी लागेल. कारण तिने या हाय प्रेशर सामन्यात ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाला एकही गोल करण्याची संधी दिली नाही. संपूर्ण सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला 7 पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. मात्र प्रत्येक वेळी त्यांना गोल करण्यात अपयश आलं. यापूर्वी मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये 1980 मध्ये भारतीय संघ चौथ्या स्थानावर होता. परंतु त्यावेळी फक्त सहा संघांनी भाग घेतला होता. (Tokyo Olympics 2020 India Beat Australia in Women Hockey Quarter Final Indian women’s Hockey team reaches Olympic semifinals for the first time in history; Beat Australia IN Quarter Final)