टोक्यो: भारतीय बॉक्सर लोव्हलिना बोरगोहेन (Lovlina Borgohain) ऑलिम्पिकच्या उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरली आहे. ऑलिम्पिकमध्ये (Tokyo Olympics 2020) पहिल्यांदाच सहभाग घेणारी भारतीय बॉक्सर लोव्हलिना बोरगोहेनने 64-69 किलोग्राम वजन गटात अनुभवी जर्मन बॉक्सर नेडिन एपेट्झचा (Nadine Apetz) पराभव केला. यासोबच तिने उपांत्यपूर्व फेरी देखील गाठली आहे. मंगळवारी ऑलिंम्पिकच्या रिंगमध्ये उतरणारी एकमेव भारतीय बॉक्सर लोव्हलिनाने (Lovlina Borgohain) प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये 12 वर्ष मोठी असलेल्या नेडिन अ‍ॅपेट्झचा 3-2 असा पराभव केला. अंतिम आठमध्ये स्थान मिळविणारी लोव्हलिना भारताच्या नऊ-सदस्यीय संघातील पहिली खेळाडू ठरली आहे. (Tokyo Olympics 2020: Indian boxer Lovlina Borgohain beats in the semifinals; Medal hopes were raised)

तणावपूर्ण सामन्यात 23 वर्षीय लोव्हलिनानं अतिशय दमदार प्रदर्शन करत थोड्या फरकाने विजय नोंदविला. पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये लोव्हलिनाने उल्लेखनीय खेळी करत आपलं वर्चस्व राखलं. मात्र, तिसर्‍या फेरीत जर्मन बॉक्सर नेडिन एपेट्झने पुनरागमन केलं. अखेर भारताची नवोदित बॉक्सर लोव्हलिनने बाजी मारली. लोव्हलिनाची ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आपल्या पहिल्याच ऑलिम्पिक सामन्यात तिने चमकदार कामगिरी करत देशवासियांच्या मनात पदकाची आशा निर्माण केली आहे.

#TokyoOlympics: Indian boxer Lovlina Borgohain beats Nadine Apetz of Germany in women's Welterweight (64-69kg) Round of 16 to qualify for quarterfinals pic.twitter.com/fuFkThwr36 — ANI (@ANI) July 27, 2021

लोव्हलिनाकडून पराभूत झालेली जर्मनीची 35 वर्षीय महिला बॉक्सर नेडिन एपेट्झ दोन वेळा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेतील कांस्यपदक विजेती आणि माजी युरोपियन विजेती बॉक्सर आहे. तर लोव्हलिनाने दोन वेळ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि एक वेळा आशियाई चँपियनशिपमध्ये कांस्यपदक जिंकले आहे. आसाम येथील लोव्हलिनाने सुरुवातीच्या फेरीत आक्रमक खेळ केला. मात्र त्यानंतर तिने आपली रणनीती बदलली आणि प्रतीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या या रणनीतीने तिला यश मिळवून दिले. परंतु जर्मन बॉक्सरने लोव्हलिनासमोर अनेक वेळा अडचण निर्माण केली.(Tokyo Olympics 2020: Indian boxer Lovlina Borgohain beats in the semifinals; Medal hopes were raised)