टोक्यो: ऑस्ट्रेलियाकडून झालेल्या पराभवानंतर भारतीय पुरुष हॉकी संघाने (Indian men's hockey team) दमदार पुनरागमन केले आहे. मंगळवारी टोकियो ऑलिम्पिकच्या (Tokyo Olympics 2020) पाचव्या दिवशी खेळल्या गेलेल्या आपल्या तिसऱ्या सामन्यात भारताने स्पेनचा 3-0 ने पराभव करत (India defeated Spain 3-0) विजयाची नोंद केली आहे. सिमरनजीत सिंह (Simranjit Singh) आणि रुपिंदर पाल सिंहने (Rupinder Pal Singh)) केलेल्या गोल्समुळे भारताने स्पेनवर विजय मिळवला. रुपिंदरने एक गोल पेनाल्टी कॉर्नर आणि दूरसा पेनाल्टी स्ट्रोकवर केला तर सिमरनजीतने फील्ड गोल केला.

दरम्यान, दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून दारुण पराभव झाल्यानंतर भारतीय पुरुष हॉकी संघाने खचून न जाता पुन्हा दमदार पुनरागमन केलं आहे. अ-गटात झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानी असलेल्या ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला 1-7 असा दारुण पराभव स्विकारावा लागला होता. मात्र या पराभवातून सावरत भारतीय हॉकी संघाने पुन्हा एकदा विजयाची नोंद केली आहे. तिसऱ्या सामन्यात भारताने स्पेनचा 3-0 ने पराभव करत स्पर्धेतील दुसऱ्या विजयाची नोंद केली आहे. सिमरनजीत सिंह आणि रुपिंदर पाल सिंहने केलेल्या गोल्समुळे भारताने स्पेनला पराभूत केले. यामुळे भारतीय हॉकी संघाचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. (Indian hockey team makes a comeback; India beat spain 3-0 in mens hockey; Rupinder Singh scored two goals)

या सामन्यात भारताला चार पेनल्टी कॉर्नर मिळाले होते. त्यापैकी केवळ एकामध्ये त्यांना गोल करण्यात यश आले. दुसरीकडे स्पेनने सात पेनल्टी कॉर्नर वाया घालवले. भारताने आपल्या पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडला 3-2 ने हरवले होते. मात्र दुसऱ्या सामन्यात भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून 7-1 अशा लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. मात्र तिसऱ्या सामन्यात स्पेनचा पराभव करत भारताने उपांत्यपूर्व फेरीसाठी आपले आव्हान कायम ठेवले आहे.

यासोबतच भारतीय संघाने सहा गुणांसह या पूलमध्ये दुसर्‍या स्थान गाठले आहे. पहिल्या स्थानावर तीन सामन्यांतील नऊ गुणांसह ऑस्ट्रेलिया विराजमान आहे. या पूलमधील तीन सामन्यात स्पेनचा हा दुसरा पराभव आहे. भारताला आता अर्जेंटिना आणि जपान यांच्याविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत. (Tokyo Olympics 2020: Indian hockey team makes a comeback; India beat spain 3-0 in mens hockey; Rupinder Singh scored two goals)