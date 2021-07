टोक्यो : भारतीय महिला हॉकी संघाने टोक्यो ऑलिम्पिकच्या (Tokyo Olympics 2020) उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. 41 वर्षानंतर वर्षांनंतर भारतीय महिला संघाने उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली आहे. भारताने आज सकाळी गटातील शेवटच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा (South Africa) 4-3 असा पराभव करून बाद फेरी गाठण्याच्या आशा कायम ठेवल्या होत्या. ऑलिम्पिकमधील पाच सामन्यांमध्ये भारताचा हा दुसरा विजय होता आणि उपांत्यपूर्व फेरी गाठण्यासाठी ग्रेट ब्रिटनला (Great Britain) आयर्लंडविरुद्ध (Ireland) एक सामना जिंकणे आवश्यक होते. अखेर ग्रेट ब्रिटन महिला हॉकी संघाने टोकियो ऑलिम्पिकच्या पूल-ए सामन्यात आयर्लंडचा 2-0 असा पराभव केला. त्यामुळे भारतीय महिला संघ उपांत्यपूर्व फेरीत दाखल झाला आहे.Also Read - Tokyo Olympics 2020: PV Sindhu चं सुवर्ण पदकाचं स्वप्न भंगलं; सेमीफायनलमध्ये चीनच्या ताइ त्झू यिंगकडू 18-21, 12-21 ने पराभूत

प्रत्येक गटातील चार संघांना बाद फेरीत दाखल होणार आहेत. भारताचे पाच सामन्यांत सहा गुण आहेत आणि गोल डिफरन्स -7 आहे. नेदरलँड, जर्मनी आणि ब्रिटन या गटातून आधीच बाद फेरीत पोहोचले होते. एक जागा शिल्लक होती त्यासाठी भारत आणि आयर्लंड यांच्यात चढाओढ सुरू होती. अखेर ब्रिटन विरोधात आयर्लंडचा पराभव झाला आहे. भारतीय संघाचा उपांत्यापूर्व फेरीत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. (Tokyo Olympics 2020 Indian Women's Hockey Team Qualifies For Quarters After Ireland Lose After 41 years Indian women's team has reached the semi-finals)

आयर्लंडचा संघ शेवटपर्यंत बरोबरी किंवी आघाडी घेऊ शकला नाही. त्यामुळे त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. या पराभवानंतर आयर्लंडचे पाच सामन्यांतील एक विजय आणि चार पराभवांसह तीन गुण आहेत असून गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आयर्लंडचा प्रवास येथेच संपला आहे. दरम्यान, आता उपांत्यपूर्व फेरीत 2 ऑगस्ट रोजी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारताचा सामना होणार आहे. उपांत्यपूर्व फेरीच्या इतर सामन्यात नेदरलँड विरुद्ध न्यूझीलंड, स्पेन विरुद्ध ब्रिटेन, तर जर्मनी विरुद्ध अर्जेंटीना सामना रंगणार आहे. (Tokyo Olympics 2020 Indian Women’s Hockey Team Qualifies For Quarters After Ireland Lose After 41 years Indian women’s team has reached the semi-finals)