टोक्यो : टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये (Tokyo Olympic 2020) ऐतिहासिक कामगिरी करणारा भारतीय महिला हॉकी संघ (Indian Women Hockey Team) आपल्या पहिल्या ऑलिम्पिक सुवर्णपदकापासून फक्त दोन पावलं दूर आहे. सोमवारी बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतीय महिला संघाने ज्या पद्धतीने दमदार खेळी करत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. ते पाहता त्यांच्याकडून देशवासियांना सुवर्णपदकाची अपेक्षा वाढली आहे. पुरुष हॉकी संघाकडूनही अशीच अपेक्षा होती मात्र आज बलाढ्य बेल्जियमविरुद्ध सामन्यात भारतीय पुरुष हॉकी संघांचं पहिल्या ऑलिम्पिक सुवर्ण पदकाचं स्वप्न भंगलं आहे.

आता भारतीय महिला संघाने देशासाठी नवा इतिहास घडवावा अशी संपूर्ण देशवासियांची अपेक्षा आहे. यासाठी त्यांना उपांत्य फेरीच्या लढतीत जागतिक क्रमावारीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या अर्जेंटिनावर मात करावी लागणार आहे. उपांत्यपूर्व फेरीतील सामन्यात बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केल्यानंतर आत्मविश्वास वाढलेला राणी रामपालच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला हॉकी संघ उपांत्य सामन्यात देखील दमदार कामगिरी करेल यात शंका नाही.

उपांत्यपूर्व फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामन्यातील भारताचा एकमेव गोल गुरजीत कौरने (Gurjeet Kaur)केला. तिने 22 व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचे रूपांतर गोलमध्ये केले. या स्पर्धेत या स्टार ड्रॅग-फ्लिकरचा हा पहिला गोल आहे. हा गोल यासाठी देखील विशेष आहे कारण यापूर्वी टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये पेनल्टी कॉर्नरवर ऑस्ट्रेलियाचा डिफेन्स भेदण्यात कोणत्याही संघाला यश आले नव्हतं. मात्र गुरजीत कौरने हा कारनामा करून दाखवला आणि हाच गोल निर्णायक ठरला.

याशिवाय भारताची भारताची गोलकीपर सविता पुनियाचीही (Savita Punia) प्रशंसा करावी लागेल. कारण तिने या हाय प्रेशर सामन्यात ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाला एकही गोल करण्याची संधी दिली नाही. संपूर्ण सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला 7 पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. मात्र प्रत्येक वेळी त्यांना गोल करण्यात अपयश आलं. यापूर्वी मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये 1980 मध्ये भारतीय संघ चौथ्या स्थानावर होता. परंतु त्यावेळी फक्त सहा संघांनी भाग घेतला होता.

आता बुधवारी भारतीय महिला पहिल्यांदाच ऑलिम्पिकची अंतिम फेरी गाठण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. भारतीय पुरुष संघाला अंतिम फेरी गाठण्यास अपयश आल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा भारतीय महिला हॉकी संघावर आहेत. भरतीय पुरुष संघाला उपांत्य फेरीतील सामन्यात बेल्जियमकडून 2-5 असा पराभव स्विकारावा लागला. (Tokyo Olympics 2020: Men’s Team Missed Opportunity, now Country waiting for Women’s Hockey Team’s ‘Golden’ Performance Tokyo Olympic 2021 Women Hockey Semi-final India vs Argentina Match)

भारतीय महिला संघाने या स्पर्धेत केलेल्या कामगिरीमुळं क्रमवारीत 7 व्या स्थान गाठलं आहे. हा भारताचा आजपर्यंतचं सर्वोत्तम क्रम आहे. परंतु आता त्यांच्या सामना जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या बलाढ्य अर्जेंटिनाशी होणार आहे. अर्जेंटिना संघाला देखील या ऑलिम्पिकमध्ये विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहे. अर्जेंटिना महिला संघाने सिडनी 2000 आणि लंडन 2012 मध्ये रौप्य पदकं जिंकलं होतं. मात्र अद्याप त्यांना सुवर्णपदक जिंकता आले नाही. 2012 नंतर अर्जेंटिनाने पहिल्यांदाच उपांत्य फेरी गाठली आहे. त्यांनी उपांत्यपूर्व फेरीत 2016 च्या ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेत्या जर्मनीला 3-0 ने पराभूत केले आहे.

