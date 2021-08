टोक्यो : भारतीय बॅडमिंटन स्टार पीव्ही सिंधूने (PV Sindhu) चीनच्या ही बिंग जिओला हरवून इतिहास रचला. सिंधूने केवळ कांस्यपदकच (Bronze Medal) जिंकले नाही तर भारताच्या ऑलिम्पिक इतिहासातील सलग दोन ऑलिम्पिक पदके जिंकणारी ती पहिली महिला खेळाडू (first female athlete to win Teo Olympic medal) बनली आहे. आज झालेल्या कांस्यपदकाच्या लढतीत पीव्ही सिंधूने चीनच्या ही बिंग जिआओचा 21-13, 21-15 असा पराभव केला. टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये (Tokyo Olympics 2020) याआधी मिराबाई चानुने वेटलिफ्टिंगमध्ये रौप्यपदकाची कमाई केली होती. त्यानंतर आता सिंधूने भारताला कांस्यपदक जिंकून दिले आहे.Also Read - Tokyo Olympics 2020: बॉक्सर सतीश कुमार हरला पण शेवटपर्यंत नडला, चेहऱ्यावर टाके पडूनही मागे नाही हटला!

कांस्यपदकाच्या लढतीत पीव्ही सिंधूने (PV Sindhu) दोन्ही सेटमध्ये ही बिंग जियाओला (HE Bing Jiao) आपल्यावर वरचड ठरण्याची एकही संधी दिली आहे. तिने ही बिंग जियाओला सरळ दोन सेटमध्ये पराभूत करून कांस्यपदक आपल्या नावावर केले. पहिल्या सेटमध्ये जिओचा 21-13 असा पराभव केल्यानंतर सिंधूने दुसऱ्या सेटमध्ये देखील सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली. त्यानतंर शेवटपर्यंत आघाडी कायम ठेवत तिने दुसऱ्या सेटमध्येही ही बिंग जियाओचा 21-15 पराभव केला. 52 मिनिटे चाललेल्या या खेळानंतर पीव्ी सिंधूने कांस्यपदकावर आपले नाव कोरले.

21-13, 21-15 and 53 minutes of play – This is all #IND's PV Sindhu took to win the 🥉 against He Bing Jiao of #CHN in the women's badminton singles 🏸 Congratulations, champ! 🙌#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether @Pvsindhu1 pic.twitter.com/TMGQjc4xj0 — #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 1, 2021

सिंधूला टोक्यो ऑलिम्पिकमधील उपांत्य फेरीच्या सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर ती तिसऱ्या क्रमांकासाठी चीनच्या ही बिंग जिओविरुद्ध कांस्यपदकाच्या सामन्यात खेळली. पीव्ही सिंधूविरुद्ध ही बिंग जिओची कामगिरी उत्कृष्ट होती. जिओने या सामन्यापर्यंत सिंधूसोबत 15 पैकी नऊ सामने जिंकले आहेत, तर सिंधूला केवळ सहा सामने जिंकता आले आहेत. (Tokyo Olympics 2020: PV Sindhu’s historic performance; Became the first female athlete to win two Olympic medals)

या विजयासह पीव्ही सिंधू ऑलिम्पिक स्पर्धेत दोन पदके जिंकणारी पहिली भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरली आहे. यापूर्वी सिंधूने 2016 च्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदक जिंकले होते. तिच्या व्यतिरिक्त बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालने लंडन ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक जिंकले आहे. सिंधू सलग दोन ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरली आहे. याआधी कुस्तीपटू सुशील कुमारने पुरुषांच्या गटात दोन ऑलिम्पिकमध्ये भारतासाठी दोन पदके जिंकली आहेत. (Tokyo Olympics 2020: PV Sindhu’s historic performance; Became the first female athlete to win two Olympic medals)