टोक्यो : टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या खेळाडूंची दमदार कामगिरी सुरू आहे. फ्रीस्टाईल कुस्ती प्रकारात भारताचं चौथ मेडल पक्कं झालं असून भारताचा कुस्तीपटू रवीकुमार दहियाने (Ravi Kumar Dahiya) 57 किलो वजनी गटात अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. उपांत्य सामन्यात रवी रवीकुमार दहियाने कझाकिस्तानच्या नुरइस्लाम सनायेवचा (Nurislam Sanayev) पराभव केला. रवीकुमारच्या या विजयासोबतच भारताचं टोक्यो ऑलिम्पिकमधलं चौथं पदक निश्चित झालं आहे.

पहिल्या फेरीत कोलंबियाच्या टिगरेरोस उरबानो ऑस्कर एडवर्डोचा 13-2 असा पराभव केल्यानंतर बल्गेरियाच्या खेळाडूचा पराभव करून रवीकुमारने फ्रीस्टाईल कुस्ती प्रकाराच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला होता. रवीकुमारने बल्गेरियाच्या जॉर्जी व्हॅलेंटिनोव्हचा 14-4 असा पराभव केला. त्यानंतर आता अंतिम सामन्यात त्याचे स्थान पक्के झाले आहे.

अंतिम फेरीत पोहोचणारा दुसरा कुस्तीपटू

रवी कुमार दहीया हा कुस्तीमध्ये भारतासाठी पदक जिंकणारा पाचवा खेळाडू ठरला आहे. तर फ्रीस्टाईल कुस्तीच्या 57 किलो वजनी गटामध्ये अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणारा रवीकुमार हा दुसरा भारतीय खेळाडू आहे. याआधी 2012 मधील लंडन ऑलिम्पिकमध्ये सुशील कुमारने अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली होती.

ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारा पाचवा कुस्तीपटू

टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये रवी कुमार दहीयाचे पदक निश्चित झाले आहे. त्यामुले ऑलिम्पिक स्पर्धेत देशासाठी पदक मिळवणारा रवी कुमार पाचवा कुस्तीपटू ठरला आहे. यापुर्वी के. डी. जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त आणि साक्षी मलिक या चार कुस्तीपटूंनी भारतासाठी पदक जिंकले आहे. आता रवी कुमार दहीयाचे आता सुवर्ण पदकविजयाचे लक्ष्य असेल.