टोकयो: पहिल्यांदाच ऑलिंपिकमध्ये धडक देणारी भारतीय महिला बॉक्सर लव्हलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) हिचं बुधवारी सूवर्णपदकाचं (Gold Medal) स्वप्न भंगलं. महिला बॉक्सिंगच्या 69 किलो वयोगटात लव्हलीना बोर्गोहेनला तुर्कीची बॉक्सर बुसेनाझ सुरमेनेली (Busenaj Surmenelli) यांच्याकडून उपांत्य फेरीत (Semi final) पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे लव्हलीनाला कांस्य पदकावर (Bronze Medal) समाधान मानावं लागणार आहे.

लव्हलीना बोर्गोहेन आजच्या लढतीत काहीशी थकलेली दिसत होती. तरी तिनं लढत सुरूच ठेवली. मात्र, बुसेनाझ सुरमेनेली हिनं लव्हलीनावर मात करून तिला धूळ चारली. मात्र, बॉक्सर लव्हलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) हिनं कांस्य पदक पटकावून देशाचं नाव मोठ्या उंचीवर पोहोचवलं आहे.

या लढतीत लव्हलीना बोर्गोहेन विजयी झाली असती तर तिनं 69 किलो वयोगटाच्या फायनलमध्ये धडक दिली असती आणि ती गोल्ड मेडलवर दावा करू शकली असती.



आसामची राहणारी 23 वर्षीय बॉक्सर लव्हलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain Bronze Medal) ही ऑलिंपिकमध्ये पदक जिंकणारी देशातील तिसरी बॉक्सर ठरली आहे. याआधी पुरुष बॉक्सिंगमध्ये विजेंदर सिंह (75 kg) 2008 बीझिंग ऑलिंपिक, तर एमसी मॅरी कॉम (51 kg) 2012 लंडन ऑलिंपिकमध्ये कांस्य पदक पटकावलं होतं.

We are proud of you @LovlinaBorgohai , you went on to @Tokyo2020 to play your maiden #Olympics and clinched in it.

It’s a all time 3️⃣rd Olympic medal from #Boxing for .#RingKeBaazigar#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/snmCiuWwtL

— Boxing Federation (@BFI_official) August 4, 2021