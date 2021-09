मुंबई : टोक्यो पॅरालिम्पिक स्पर्धेच्या (Tokyo Paralympics 2020) समोरोपाच्या दिवशी देखील भारतीय खेळाडू (Indian Player) दमदार कामगिरी करताना दिसत आहेत. टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये शनिवारप्रमाणेच आजच्या दिवसाची सुरुवात चांगली झाली आहे. बॅडमिंटनपटू सुहास यथिराज (suhas yathiraj) यांनी रौप्य पदक (Silver Medal) जिंकले. त्यामुळे भारताच्या खात्यामध्ये आणखी एका पदकाची भर पडली आहे. पुरुष एकेरी बॅडमिंटन स्पर्धेत (Badminton) सुहास यथिराज यांनी रौप्य पदक जिंकत दमदार कामगिरी केली आहे. सुहास यथिराज यांच्या या कामगिरीबद्दल देशवासियांकडून त्यांचे खूप कौतुक होत आहे.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये भारताला चौथं गोल्ड; बॅडमिंटन स्टार Pramod Bhagat ची सुवर्ण कामगिरी

Also Read - Tokyo Paralympics: नेमबाजीमध्ये डबल धमाका, मनीष नरवालाने सुवर्ण तर सिंहराजने रौप्य पदकावर कोरले नाव!

पुरुष एकेरी बॅडमिंटन स्पर्धेत सुहास यथिराज यांनी अंतिम सामन्यात धडक घेतली. अंतिम सामन्यात सुहास यथिराज यांच्यासमोर फ्रेडी सेटियावानचे आव्हान होते. फ्रेडी सेटियावानने सुहास यथिराज यांना पराभूत करत सुवर्णपदक जिंकले. या सामन्या दरम्यान त्यांना सुवर्ण पदक जिंकण्याची संधी होती पण पराभव झाल्यामुळे त्यांना रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले आहे. सुहास यथिराज यांना सुवर्ण पदक जिंकण्यात यश आले नसले तरी सुद्धा त्यांनी रौप्य पदक मिळवत इतिहास रचला आहे. Also Read - Corona Guidelines: घरात बसूनच साजरा करा गणेशोत्सव आणि दिवाळी, मोदी सरकारकडून गाईडलाईन्स जारी

A fantastic confluence of service and sports! @dmgbnagar Suhas Yathiraj has captured the imagination of our entire nation thanks to his exceptional sporting performance. Congratulations to him on winning the Silver medal in Badminton. Best wishes to him for his future endeavours. pic.twitter.com/bFM9707VhZ

— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2021