टोक्यो : टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये (Tokyo Paralympics 2020) भारतीय खेळाडूंनी दोन दिवसांत 7 पदकांची कमाई केल्यामुळे क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र असं असतानाच भारतीय थाळीफेकपटू विनोद कुमार (Vinod Kumar) यांचं कांस्यपदक काढून घेण्यात आलं आहे. विनोद कुमार यांना झालेला विकार हा पॅरालिम्पिकच्या नियमांमध्ये बसत नसल्याचे कारण देत त्याचं पदक काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये भारतीय डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार यांनी (Discus Thrower Vinod Kumar) कांस्यपदकाची कामाई केली होती. विनोद कुमार यांनी डिस्कस थ्रो एफ-52 फायनलमध्ये (Discus Throw F52 final) 19.91 मीटरसह कांस्यपदक जिंकले होते. विनोद कुमार यांनी आपल्या सहा प्रयत्नांमध्ये 17.46, 18.32, 17.80, 19.12, 19.91 आणि 19.81 मीटर डिस्कस फेकले. टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये भारताचे हे तिसरे पदक ठरले होते. त्यांनी पोलंडच्या पिओटर कोसेविच (20.02 मीटर) सुवर्ण पदक आणि क्रोएशियाच्या वेलिमीर सँडर (19.98 मीटर) रौप्य पदक याच्या मागे राहिले.

तिसऱ्या क्रमांकावर राहून विनोद कुमार (Vinod Kumar) यांनी कांस्य पदक जिंकले होते. मात्र स्पर्धेतील इतर खेळाडूंनी त्यांच्या विकारावर आक्षेप घेण्यात आला. विनोद यांना झालेला आजार पॅरालिम्पिकच्या नियमांनुसार क्लासिफाय केला जाऊ शकतो? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यासंदर्भातील तपास केल्यानंतर कुमार यांना पदक नाकारण्यात आलं आहे.

Tokyo Paralympics Technical Delegates decide Vinod Kumar is not eligible for Discus F52 class, his result in the competition is void and he loses the bronze medal pic.twitter.com/m5zzaaINZX

— ANI (@ANI) August 30, 2021