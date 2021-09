मुंबई : टोक्यो पॅरालिम्पिक (Tokyo Paralympics) स्पर्धेत भारतीय खेळाडू दमदार कामगिरी करताना दिसत आहेत. भारतीय खेळाडूंनी (Indian Players) शनिवारी नेमबाजीमध्ये आणखी दोन पदकांची कमाई केली आहे. भारताच्या 19 वर्षीय नेमबाज मनीष नरवाल (Manish Narwal) याने सुवर्ण पदक पटकावले. तर 39 वर्षीय सिंहराज अधाना (Singhraj Adhana) याने नेमबाजीमध्ये रौप्य पदक (Silver Medal) पटकावले आहे. मनीष नरवालने टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये भारताला तिसरे सुवर्ण पदक (Gold Medal) मिळवून दिले आहे. मनीष नरवाल आणि सिंहराज अधाना या दोन्ही खेळाडूंचे कौतुक होत आहे.Also Read - Tokyo Paralympics: कौतुकास्पद! अवनी लेखराची ऐतिहासिक कामगिरी, सुवर्णनंतर कांस्य पदकावर कोरले नाव

News Flash: GOLD & Silver medal for India!

Manish Narwal wins Gold; Singhraj Adhana wins Silver in #Paralympics Mixed 50m pistol SH1 event.

15 medals for India now 🥳🥳 pic.twitter.com/kZHuCivRyU

