मुंबई : टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये (Tokyo Paralympics) भारतीय खेळाडू (Indian Players) जबरदस्त कामगिरी करत आहे. आज प्रवीण कुमारने (Praveen Kumar) उंच उडीत रौप्य पदक (Silver medal) जिंकत भारताच्या खात्यात आणखी एक पदक दिले. त्यानंतर टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक (Gold medal ) जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी करणाऱ्या अवनी लेखराने (avani lekhara) आणखी एक इतिहास रचला आहे. अवनीने भारताला आणखी एक पदक जिंकून दिले आहे. टोक्यो पॅरालिम्पिकमधील 50 मीटर रायफल थ्री पोजिशन स्पर्धेत अवनीने कांस्य पदक (bronze medal) जिंकले आहे. अवनीच्या या जबरदस्त कामगिरीचे खूपच कौतुक होत आहे.

अवनी लेखराने आधी टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक पटकावले होते. 10 मीटर एअर रायफल स्पर्धेत (air rifle competition) अवनी लेखराने सुवर्ण पदक जिंकले होते. त्यानंतर तिने या स्पर्धेत वैयक्तिक दुसरे पदक जिंकले आहे. तिने नेमबाजीमध्ये (Shooting) कांस्य पदक पटकावले आहे. एकाच स्पर्धेत दोन पदकं जिंकणारी अवनी लखेरा ही पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे.

.@AvaniLekhara, take a bow young lady! A Bronze in 50m Rifle to add to your historic Gold at the #Tokyo2020 Paralympics. A performance for the ages! Many Congratulations #Praise4Para

— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) September 3, 2021