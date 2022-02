U19 WC 2022 FINAL : अंडर- 19 विश्वचषकाच्या फायनलमध्ये (U19 WC Semifinal) भारतीय संघाने (Team India) इंग्लंडचा पराभव करत दमदार कामिगिरी केली आहे. इंग्लंडचा (Team Australia) 4 विकेट्सने दारुन पराभव करत भारतीय संघाने (U19 WC Final) विश्वचषक जिंकला. पाचव्यांदा अंडर-19 विश्वचषकावर भारतीय संघाने आपलं नाव कोरलं आहे. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल भारतीय संघातील सर्व खेळाडूंचे जगभरातून कौतुक होत आहे. आता भारतीय संघाच्या या यशानंतर बीसीसीआयने मोठी घोषणा केली आहे. विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघाच्या प्रत्येक खेळाडूला 40 लाखांचं बक्षीस देण्यात येणार आहे. बीसीसीआयचे (BCCI)अध्यक्ष सौरव गांगुलींनी ही मोठी घोषणा केली आहे.Also Read - U19 World Cup 2022 Final: इतिहास रचला! इंग्लंडचा पराभव करत भारताने पाचव्यांदा वर्ल्ड कपवर आपलं नाव कोरलं

Congratulations #BoysInBlue on winning the @ICC U19 World Cup. This is a Very Very Special @VVSLaxman281 win against all odds. Each of our youngsters has shown the heart and temperament needed to make history in these trying times #INDvENG #U19CWCFinal pic.twitter.com/amuzSbarbc

— Jay Shah (@JayShah) February 5, 2022