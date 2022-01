Under 19 WC : अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्डकप स्पर्धेमध्ये (Under 19 World Cup) सहभागी झालेल्या टीम इंडियाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे. अंडर 19 वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणाऱ्या टीम इंडियावर कोरोनाचे (Corona Virus) सावट आहे. टीम इंडियामध्ये कोरोनाने (Covid-19) शिरकाव केला असून 6 खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह (Corona Positive) आढळले आहेत. कॅप्टन यश धुलसह (yash Dhul) सहा खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. या सर्व खेळाडूंना क्वारंटाईनमध्ये (Quarantine) ठेवण्यात आले आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यात 24 तासांत 43,697 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद, 49 रुग्णांचा मृत्यू

India captain Yash Dhull, five other players test positive for COVID-19 at ICC Under-19 cricket World Cup in West Indies: BCCI official

— Press Trust of India (@PTI_News) January 19, 2022