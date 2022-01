Vamikas First Photo : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Actress Anushka Sharma) आणि टीम इंडियाचा खेळाडू विराट कोहली (Cricketer Virat Kohli) सोशल मीडियावर खूप चर्चेत असतात. सर्वांचे हे आवडते कपल असून त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओला चाहत्यांकडून खूप चांगली पसंती सुद्धा मिळते. अनुष्का आणि विराटची मुलगी वामिकाला (Vamika) पाहण्यासाठी दोघांच्या चाहत्यांना खूप उत्सुकता लागली होती. पण वामिका एक वर्षांची होऊन सुद्धा कोणला तिचा चेहरा पाहयाल मिळाला नव्हता. अखेर वामिकाचा चेहरा सर्वांना पाहायला मिळाला. या सोशल मीडियावर (Social Media) वामिकाची पहिली झलक सर्वांना पाहायला मिळाली आहे. अनुष्कासोबतचा वामिकाचा फोटो (Vamika Photo Viral) सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकरी त्यावर भरभरुन कमेंट्स करत आहेत.Also Read - Akshay Kumar New House: बॉलिवूडच्या 'खिलाडी'ने मुंबईत खरेदी केले आलिशान घर, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

To be very honest cutie #Vamika is cut to copy of our #KingKohli.

N congratulations king for ur half century. #Vamika pic.twitter.com/1WhFzMOrlZ

— Nilam (@nilam_vasava) January 23, 2022