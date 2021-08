मुंबई: मुंबई क्रिकेटचे ‘द्रोणाचार्य’ आणि ज्येष्ठ क्रिकेट प्रशिक्षक वासुदेव परांजपे (Vasudeo Paranjape) यांचे निधन झालं. ते 82 वर्षांचे होते. माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि निवड समितीचे सदस्य जतीन परांजपे (Jateen Paranjape) यांचे ते वडील होते.Also Read - Funny Video: लाईव्ह सामन्यादरम्यान मैदानात कोंबड्यानं केली धमाकेदार एंट्री..

प्रशिक्षक, निवडकर्ता, मेंटर आणि सल्लागार म्हणून त्यानं क्रिकेटमध्ये योगदान दिलं. सुनील गावसकर(Sunil Gavaskar), सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar), राहुल द्रविड (Rahul dravid) या महान क्रिकेटपटूंना घडवण्यात वासू परांजपे (Vasu Paranjape) यांचं मोठं योगदान होतं. सुनील गावसकरांना 'सनी' हे टोपननाव त्यांचीच देणगी आहे. वासु परांजपे दादर यूनियन टीमचे कर्णधार होते. तिथेच सुनील गावस्कर आणि दिलीप वेंगसरकर सारखे दिग्गज क्रिकेटपटू घडले.

वासु परांजपे यांना श्रद्धांजली देताना महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर भावुक झाला. वासु सरांच्या जाण्यानं माझ्या स्वतः चा एक भाग हे जग सोडून गेला आहे, अशा शब्दांत सचिननं आपल्या भावना व्यक्त केली. सचिननं ट्वीट करत वासू परांजपे यांच्या आपल्या अनेक आठवणींनाही उजाळा दिला आहे. त्याचबरोबर माजी क्रिकेटपटू रवी शास्त्री, विनोद कांबळी, अनिल कुंबळे यांच्यासह अनेक क्रिकेटपटूंनी ट्वीट करत दु:ख व्यक्त केलं आहे.

I feel that a piece of me has left the world.

Rest in Peace Vasu Sir. 🙏 pic.twitter.com/0ynyJ7LQNu

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 30, 2021